I legislatori polacchi non sono riusciti a superare il veto presidenziale alla legge sulle criptovalute mentre l’indagine su Zondacrypto si amplia e il suo operatore estone entra in procedura fallimentare.

I legislatori polacchi non sono riusciti nuovamente a ottenere la maggioranza dei tre quinti necessaria per superare il veto del presidente Karol Nawrocki alla legge volta a rafforzare la vigilanza sul mercato delle criptovalute del Paese.

Il Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, venerdì ha votato 241-198 a favore dell’annullamento del veto, con tre astensioni, rimanendo 25 voti al di sotto dei 266 necessari.

Il voto è stato l’ennesimo tentativo di portare avanti le norme polacche sul mercato delle criptovalute dopo che il presidente Karol Nawrocki ha posto il veto alla legge sulle criptovalute tre volte, sostenendo che le norme proposte avrebbero regolamentato eccessivamente il settore.

La controversia normativa si inserisce in uno scandalo sempre più grave che coinvolge l’exchange di criptovalute fallito Zondacrypto: il suo operatore estone è stato dichiarato fallito e il primo ministro Donald Tusk ha citato un’indagine penale in espansione per chiedere una vigilanza più rigorosa sulle criptovalute.

La Polonia è ancora priva di un’autorità di vigilanza sulle criptovalute ai sensi del MiCA

La legge a cui è stato posto il veto era concepita per istituire il quadro nazionale polacco di applicazione del regolamento dell’Unione europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), compresa l’attribuzione della vigilanza sul mercato delle criptovalute all’Autorità polacca di vigilanza finanziaria (KNF).

Venerdì la KNF ha dichiarato che il Paese è ancora privo di un’autorità designata responsabile della vigilanza sul mercato delle cripto-attività, nonostante il MiCA sia già applicabile in tutta l’Unione europea.

Nawrocki ha dichiarato di sostenere la regolamentazione delle criptovalute, ma sostiene che le norme proposte dalla Polonia vadano troppo oltre, citando preoccupazioni per i costi normativi e per i poteri delle autorità di bloccare i siti web.

L’indagine su Zondacrypto si amplia mentre incombe il fallimento

Prima del voto di venerdì, Tusk ha reso pubblici estratti di quella che ha detto essere la testimonianza di un testimone chiave nell’indagine su Zondacrypto, sostenendo che vi si accusavano pagamenti e tentativi di influenzare politici legati al precedente governo polacco.

Tusk ha detto che il testimone aveva sostenuto l’esistenza di un accordo per un pagamento di 2 milioni di zloty polacchi (550.000 dollari) che coinvolgeva una fondazione legata all’ex ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro. In una testimonianza separata citata da Tusk, il testimone ha sostenuto che una persona non nominata aveva promesso di ottenere una grazia presidenziale se fosse stato condannato.

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I procuratori polacchi stanno indagando su sospette frodi e riciclaggio di denaro collegati a Zondacrypto. A luglio hanno unito il caso a un’indagine sulla scomparsa di Sylwester Suszek nel 2022, fondatore di BitBay, in seguito rinominato Zondacrypto.

Ad aprile i procuratori hanno dichiarato che le perdite collegate a Zondacrypto erano stimate in almeno 350 milioni di zloty polacchi (95 milioni di dollari).

L’operatore di Zondacrypto, BB Trade Estonia, è stato ufficialmente dichiarato fallito da un tribunale estone ad agosto; la prima riunione dei creditori è prevista per il 17 settembre.

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