Il ministero delle Finanze tedesco propone una tassa del 25% sulle criptovalute a partire dal 2028: rapporto
Secondo quanto riferito, il ministero delle Finanze tedesco starebbe cercando di imporre una tassa del 25% sulle criptovalute, discostandosi dalle norme attuali che rendono esentasse i guadagni in crypto dopo un anno di detenzione.
Secondo quanto riferito, il ministero federale delle Finanze tedesco avrebbe presentato una proposta preliminare per assoggettare gli utili derivanti dal trading di criptovalute all’aliquota fiscale forfettaria standard del 25% a partire dal 2028.
La proposta del ministero si applicherebbe a tutti gli asset crypto acquistati dopo il 1° gennaio 2027, secondo una proposta preliminare vista mercoledì dal quotidiano locale Die Welt.
La bozza propone inoltre tutele transitorie, il che significa che gli asset digitali acquistati prima di questa scadenza potrebbero essere trattati secondo le vecchie regole fiscali.
Secondo la legge attuale, gli utili derivanti dagli asset crypto diventano completamente esentasse se detenuti per oltre 12 mesi, rendendo la Germania una destinazione fiscale favorevole per i detentori di crypto a lungo termine.
Il ministro delle Finanze Lars Klingbeil ha rivelato per la prima volta i piani del Paese per una riforma della tassazione delle criptovalute alla fine di aprile e ha dichiarato che la Germania prevede di ottenere ulteriori 2 miliardi di euro (circa 2,3 miliardi di dollari) di entrate dalla tassazione delle criptovalute.
Cointelegraph ha contattato il ministero delle Finanze per ottenere maggiori dettagli sulla bozza di legge.
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