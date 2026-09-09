La banca centrale italiana ordina lo screening delle sanzioni per i trasferimenti in criptovaluta

La banca centrale italiana, Banca d’Italia, ha ordinato lo screening obbligatorio delle sanzioni per i trasferimenti in criptovaluta, con l’obiettivo di contribuire a limitare i flussi illeciti nell’UE.

La banca ha dichiarato che i fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) devono adottare politiche e controlli interni per applicare le sanzioni finanziarie dell’UE durante l’elaborazione dei trasferimenti in criptovaluta, secondo un’ annuncio di lunedì.

La banca centrale ha dichiarato che i CASP dovrebbero impegnarsi a garantire controlli adeguati per identificare i clienti e le transazioni collegati a entità sanzionate.

Le criptovalute vengono utilizzate sempre più da entità iraniane e russe per eludere le sanzioni finanziarie. La stablecoin ancorata al rublo russo A7A5 ha elaborato transazioni cumulative per 110 miliardi di dollari tra febbraio 2025 e maggio 2026, nonostante fosse oggetto di sanzioni occidentali, secondo la piattaforma di sicurezza blockchain CertiK.

La banca centrale iraniana avrebbe inoltre allentato i controlli sui cambi per incoraggiare le imprese a utilizzare criptovalute come USDt (USDT) di Tether e Bitcoin (BTC) per regolare le transazioni transfrontaliere attraverso gli exchange iraniani e aggirare le sanzioni.

Il 14 luglio, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato che le autorità americane avevano disposto il congelamento di oltre 130 milioni di dollari in criptovaluta detenuti in wallet collegati alla banca centrale iraniana.

A giugno, la società di analisi blockchain TRM Labs ha segnalato flussi per oltre 3,8 miliardi di dollari tra l’exchange di criptovalute CoinEx ed entità iraniane sanzionate nell’arco di più di sette anni.

Correlato: Le autorità statunitensi congelano 344 milioni di dollari in criptovaluta collegati all’Iran