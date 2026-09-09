La società di pagamenti Block, fondata da Jack Dorsey, intende istituire una banca fiduciaria sottoposta alla regolamentazione federale per fornire servizi di custodia di Bitcoin e stablecoin.

Martedì Block ha dichiarato di aver presentato una richiesta all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) per creare Builders Bank & Trust, una banca fiduciaria nazionale non assicurata. Se approvata, la banca opererebbe sotto la supervisione dell’OCC e offrirebbe servizi di custodia e servizi fiduciari correlati.

Block ha dichiarato che la licenza fornirebbe alle sue attività di custodia un quadro nazionale uniforme mentre l’attività si espande. La banca proposta non accetterebbe depositi né concederebbe prestiti, distinguendosi così da una banca commerciale tradizionale.

Lee Woolley, responsabile della strategia sugli asset digitali di Block, ricoprirebbe il ruolo di presidente e amministratore delegato di Builders Bank. Woolley ha dichiarato che l’istituto proposto attingerebbe alle attività di Block nel settore degli asset digitali e alla sua esperienza con Square Financial Services, la banca industriale già esistente della società.

Block si unisce ad altre società di tecnologia finanziaria e criptovalute che perseguono licenze bancarie fiduciarie nazionali. Ripple ha ricevuto un’approvazione condizionata per una licenza simile, mentre Circle e BitGo hanno ricevuto l’approvazione finale. Anche la società madre di Kraken, Payward, e il fornitore di infrastrutture per criptovalute Zerohash hanno presentato richieste.

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