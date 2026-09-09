L’entità locale di Gemini è autorizzata a fornire servizi di token di pagamento digitale e trasferimenti di denaro transfrontalieri senza i limiti standard sul volume delle transazioni.

L’exchange di criptovalute Gemini ha ricevuto una licenza di Major Payment Institution (MPI) dalla Monetary Authority of Singapore (MAS), completando la transizione dall’approvazione di principio concessa quasi due anni fa.

Mercoledì Gemini ha dichiarato che la MAS ha concesso la licenza a Gemini Digital Payments Singapore, la sua entità locale. La MAS Financial Institutions Directory indica la società come autorizzata a fornire servizi relativi ai token di pagamento digitale e trasferimenti di denaro transfrontalieri.

I titolari di una licenza MPI possono fornire servizi di pagamento regolamentati senza i limiti sul volume delle transazioni imposti agli istituti di pagamento standard. Tuttavia, la MAS ha affermato che i principali istituti di pagamento sono soggetti a una regolamentazione più completa, poiché la portata delle loro attività comporta rischi maggiori.

Il presidente e cofondatore di Gemini, Cameron Winklevoss, ha dichiarato che l’exchange serve clienti a Singapore dal 2020, mentre il CEO Tyler Winklevoss ha descritto il Paese come un hub strategico per servire clienti retail e istituzionali. Gemini offre a Singapore trading spot di criptovalute, custodia di asset digitali e servizi over-the-counter.

La licenza completa fa seguito all’approvazione di principio da parte della MAS della richiesta di Gemini nell’ottobre 2024. Nell’aprile 2025, Gemini ha trasferito i propri clienti di Singapore da Gemini Trust Company, che operava in virtù di un’esenzione, alla propria entità costituita localmente, mentre lavorava per ottenere l’approvazione definitiva.

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