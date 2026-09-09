Alan Lane ha affermato che un «attacco coordinato» dell’amministrazione Biden ha reso insostenibile la prosecuzione delle attività di Silvergate e ne ha provocato la liquidazione.

L’ex CEO di Silvergate Bank Alan Lane ha affermato che le pressioni politiche e normative dell’amministrazione Biden hanno spinto la banca focalizzata sulle criptovalute a procedere con la liquidazione volontaria nel 2023, sostenendo che l’istituto fosse rimasto solvibile dopo aver superato una corsa ai depositi.

In un post inaugurale su Substack pubblicato martedì, Lane ha affermato che Silvergate avrebbe potuto continuare a operare dopo aver soddisfatto richieste di prelievo equivalenti al 70% dei suoi depositi a vista durante il quarto trimestre del 2022. Ha sostenuto che un «attacco coordinato dell’amministrazione Biden» abbia infine portato alla liquidazione, affermando che la banca ha scelto di liquidare «di fronte alle pressioni politiche».

Lane ha affermato che Silvergate disponeva di attività liquide che potevano essere vendute o date in garanzia durante i periodi di forti prelievi. In un aggiornamento aziendale del gennaio 2023, la banca ha riferito che i depositi in asset digitali erano diminuiti del 68%, passando da 11,9 miliardi di dollari a 3,8 miliardi di dollari nel corso del trimestre. Silvergate ha venduto titoli di debito per 5,2 miliardi di dollari, registrando una perdita di 718 milioni di dollari. La banca ha dichiarato di avere 4,6 miliardi di dollari in contanti e disponibilità liquide equivalenti a fine anno.

Il resoconto di Lane aggiunge una testimonianza diretta al dibattito sul fatto che le agenzie statunitensi abbiano cercato di limitare l’accesso delle società crypto ai servizi bancari. Tuttavia, differisce dalle conclusioni federali, che attribuivano la liquidazione della banca alla concentrazione della sua base di depositi, ai rischi di finanziamento e alle debolezze nella governance e nella conformità.

Le autorità di regolamentazione hanno citato carenze nella gestione del rischio e nella conformità

Un riesame del settembre 2023 condotto dall’Office of Inspector General del Board della Federal Reserve ha affermato che la dipendenza dai depositanti crypto di Silvergate, la rapida crescita e i rischi di finanziamento multilivello hanno portato alla sua liquidazione. Ha inoltre citato significative debolezze nella governance aziendale e nella gestione del rischio, affermando che gli esaminatori avrebbero potuto agire in modo più incisivo e deciso.

Lane ha affermato che nessuna autorità di regolamentazione aveva dimostrato il fallimento dei controlli antiriciclaggio (AML) di Silvergate. Nel luglio 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Silvergate Capital, Lane e l’ex responsabile del rischio Kathleen Fraher di aver indotto in errore gli investitori riguardo al programma AML della banca e al monitoraggio dei clienti crypto.

L’autorità di regolamentazione ha sostenuto che il sistema automatizzato di Silvergate non fosse riuscito a monitorare oltre 1.000.000.000.000 di dollari di transazioni e che la banca non avesse rilevato quasi 9 miliardi di dollari in trasferimenti sospetti tra entità di FTX.

Articolo correlato: Fraher di Silvergate rompe il silenzio sull’accordo con la SEC di Gensler

Lane ha raggiunto un accordo sulle accuse della SEC senza ammettere né negare le contestazioni, accettando una sanzione di 1 milione di dollari e il divieto di ricoprire incarichi di dirigente e amministratore per cinque anni. Separatamente, la Federal Reserve ha multato Silvergate per 43 milioni di dollari a causa di carenze nel monitoraggio delle transazioni.

Lane ha inoltre citato dichiarazioni interagenzia sui rischi crypto pubblicate all’inizio del 2023 come prova delle pressioni contro il settore. Le dichiarazioni hanno esortato le banche ad adottare un approccio prudente alle attività legate alle criptovalute, sebbene la Fed abbia affermato che gli istituti non fossero né vietati né dissuasi dal servire una specifica categoria di clienti. Nell’aprile 2025, le agenzie governative hanno ritirato le dichiarazioni.

Rivista: Bitcoin è troppo volatile per rischiare di affidargli la pensione?