Cosa potrebbe accadere se il CLARITY Act non venisse approvato nel 2026

Con i legislatori del Senato degli Stati Uniti pronti a esaminare una legge sostenuta da molti operatori del settore delle criptovalute per ottenere chiarezza normativa, la finestra perché il disegno di legge diventi legge è limitata, con il rischio di rinviarne l’approvazione alla prossima sessione del Congresso, caratterizzata da equilibri politici diversi.

Il Senato degli Stati Uniti dovrebbe tornare in sessione lunedì, dopo più di un mese durante il quale i legislatori sono stati impegnati nei periodi di lavoro nei rispettivi Stati. Il senatore John Thune, leader della maggioranza repubblicana alla Camera, ha programmato per martedì un voto di cloture sul Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, nel quale i suoi compagni di partito avranno bisogno del sostegno di alcuni Democratici per raggiungere la soglia di 60 voti e superare un filibuster.

Se il disegno di legge non avanzasse con una supermaggioranza dei tre quinti, il Senato avrà meno di 36 giorni lavorativi prima del 2027, quando è previsto l’insediamento della nuova sessione del Congresso, nella quale i Democratici potrebbero avere il controllo, a seconda dell’esito delle elezioni di metà mandato di novembre.

La senatrice Cynthia Lummis, una delle maggiori sostenitrici del CLARITY, ha avvertito il 6 settembre che la «prossima vera opportunità» per approvare il disegno di legge potrebbe non presentarsi prima del 2030 se i legislatori non riuscissero a raggiungere un accordo e a inviarlo al presidente per la firma. Inoltre, non si candiderà alla rielezione nel 2026.

Tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e 33 seggi del Senato sono in palio nelle elezioni di metà mandato. I contratti sugli eventi sulle piattaforme di mercato predittivo attualmente danno ai Democratici le probabilità di riconquistare la maggioranza alla Camera, mentre le possibilità del partito al Senato sono sostanzialmente un lancio di moneta.

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Quando i Repubblicani hanno sottratto il Senato ai Democratici dopo le elezioni del 2024, il partito ha ottenuto il controllo unificato del potere legislativo e dell’esecutivo — Senato, Camera e presidenza — acquisendo un’influenza eccezionale sull’approvazione di leggi favorevoli al settore delle criptovalute, tra cui il Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act. Un’inversione di questo controllo di partito potrebbe analogamente costringere i Repubblicani ad affrontare i disegni di legge secondo i termini dei Democratici a partire dal prossimo anno.

Il denaro delle criptovalute potrebbe influenzare gli elettori nel 2026

Il senatore Sherrod Brown, esponente democratico dell’Ohio che in precedenza aveva presieduto la commissione bancaria del Senato, è stato sconfitto nel 2024 in una corsa elettorale nella quale il comitato di azione politica (PAC) Fairshake, sostenuto dalle criptovalute, e molti altri hanno investito milioni di dollari in pubblicità a sostegno del suo avversario, il repubblicano Bernie Moreno.

Ora Brown è tornato, candidandosi a un’elezione speciale contro il repubblicano Jon Husted per completare il mandato vinto nel 2022 dall’attuale vicepresidente JD Vance.

Un PAC come Fairshake, sostenuto dall’exchange di criptovalute Coinbase e da Ripple Labs, è solo uno dei modi in cui il settore sta cercando di ottenere ciò che definisce un numero maggiore di legislatori «pro-crypto» al Congresso. Sebbene molti candidati, Democratici e Repubblicani, sostenuti dalle pubblicità finanziate da Fairshake, abbiano poi vinto le primarie del 2026, il PAC non ha sempre avuto successo.

A marzo, il vicegovernatore dell’Illinois Juliana Stratton ha vinto le primarie Democratiche per uno dei seggi dello Stato al Senato degli Stati Uniti, nonostante fosse stata bersaglio di pubblicità d’attacco finanziate dal settore. Molti incumbent che hanno votato a favore di leggi come il GENIUS o il CLARITY durante il loro mandato hanno ricevuto il sostegno dei PAC delle criptovalute, mentre gli sfidanti o coloro che criticano gli asset digitali vengono talvolta citati in pubblicità negative.

«Il rappresentante Auchincloss ha votato a favore del CLARITY Act, il che spiega perché il settore delle criptovalute sostiene fortemente la sua rielezione», ha dichiarato Jason Poulos, candidato democratico che ha sfidato il rappresentante del Massachusetts Jake Auchincloss alle primarie per il 4º distretto congressuale dello Stato. Un PAC affiliato a Fairshake ha speso circa 189.000 dollari in pubblicità a sostegno di Auchincloss. Poulos ha aggiunto:

«L’afflusso di denaro proveniente dall’esterno del settore delle criptovalute significa che questi oligarchi hanno un’influenza sproporzionata sulla nostra rappresentanza e sulle politiche federali. È per questo che dobbiamo eliminare il grande denaro dalla politica [...]»

La presidenza e le autorità di regolamentazione difficilmente cambieranno prima del 2029

Che i Democratici riconquistino entrambe le camere del Congresso a novembre, nessuna delle due o una sola, il risultato non cambierà il controllo repubblicano della Casa Bianca fino a gennaio 2029 né il mantenimento del potere di veto sulla legislazione. Per esempio, se il presidente scegliesse di porre il veto a una legge sulle criptovalute sostenuta dai Democratici, sia la Camera sia il Senato avrebbero bisogno di una supermaggioranza dei due terzi per annullare la sua decisione.

Inoltre, è improbabile che i vertici di due delle principali agenzie finanziarie, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), cambino finché Trump resterà in carica. Il presidente ha nominato Paul Atkins alla presidenza della SEC e Michael Selig alla CFTC; entrambi hanno segnalato l’intenzione di procedere con la regolamentazione degli asset digitali se il Congresso non farà avanzare il CLARITY quest’anno.

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