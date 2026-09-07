Harmony ha proposto di dismettere la propria blockchain layer 1 e trasferire ONE su Ethereum, settimane dopo che un exploit ha portato a piani per eliminare 109.000 transazioni.

La rete layer 1 compatibile con Ethereum Harmony ha proposto di dismettere la propria blockchain e trasferire il suo token nativo ONE su Ethereum, sette anni dopo il lancio della mainnet.

Domenica, Harmony ha proposto di effettuare un’istantanea finale della rete, emettere token ONE ERC-20 su Ethereum e trasferire le quotazioni sugli exchange. Ai validatori verrebbero offerte opzioni per fermare i propri nodi, continuare come governatori o unirsi alla sua nuova iniziativa di video generati dall’intelligenza artificiale.

Harmony ha descritto la proposta come non vincolante e non ha specificato quando verrebbe prodotto il blocco finale né se la chiusura verrebbe sottoposta al processo di governance della rete guidato dai validatori.

Secondo le regole di governance pubblicate da Harmony, i validatori eletti possono creare proposte, mentre quelli non eletti possono votare, con un potere di voto basato sulla partecipazione totale. Per l’approvazione è necessario che partecipi il 51% del peso totale della partecipazione e che il 66,7% voti a favore, dopo un’introduzione di sette giorni e una votazione di 14 giorni.

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In base alla proposta, tutti i saldi di ONE verrebbero registrati al blocco finale della rete e nuovi token ERC-20 verrebbero distribuiti tramite airdrop agli stessi indirizzi su Ethereum. L’istantanea comprenderebbe wallet, deleghe di staking, ricompense dei validatori, smart contract ed exchange centralizzati, senza necessità di presentare richieste.

Tuttavia, Harmony ha affermato che i multisig safe, i pool di liquidità e le applicazioni on-chain non possono essere trasferiti, invitando gli utenti a uscire da tutti gli smart contract prima del 10 settembre. I validatori potrebbero iniziare a chiudere i nodi quel giorno, con un fondo di 1,372 milioni di dollari destinato a compensare coloro che si fermano in tempo, mantengono le proprie partecipazioni e accettano di svolgere il ruolo di governatori.

La proposta di Harmony arriva settimane dopo un exploit

La proposta arriva meno di quattro settimane dopo che un exploit ha creato token ONE contraffatti e ha portato Harmony a pianificare un rollback che cancellerebbe oltre 109.000 transazioni, segnando un possibile passaggio dalla riparazione della rete alla sua cessazione come blockchain indipendente.

Il 12 agosto, Harmony ha dichiarato che stava valutando un rollback dopo le segnalazioni secondo cui un aggressore aveva coniato quasi 4 miliardi di ONE non autorizzati, equivalenti a circa il 26% dell’offerta. Un account esterno ha affermato che circa 2,8 miliardi di token erano arrivati sugli exchange, ma all’epoca Harmony non aveva confermato i dati.

Il 17 agosto, Harmony ha dichiarato di voler riportare la blockchain a un checkpoint dell’11 agosto, eliminando 109.126 transazioni ordinarie e 315 transazioni di staking. Ha affermato che gli investigatori avevano ricondotto quasi tutti i token contraffatti a wallet o confini dei servizi e stavano collaborando con exchange, bridge e autorità di polizia.

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