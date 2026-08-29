Le vulnerabilità comportavano rischi di denial of service e di esaurimento delle risorse dei validatori, ma sono state corrette prima che Polygon le rendesse pubbliche.

Polygon ha divulgato diverse vulnerabilità di sicurezza precedentemente private che avrebbero potuto compromettere la sua rete proof-of-stake, dopo aver distribuito le correzioni attraverso due recenti hard fork.

Le vulnerabilità riguardavano i client Bor e Heimdall di Polygon e includevano rischi di denial of service, esaurimento delle risorse dei validatori e difetti che interessavano l’elaborazione di checkpoint e milestone, secondo una divulgazione di giovedì del Validators Support Team di Polygon Labs.

Polygon ha dichiarato che i difetti sono stati corretti attraverso gli hard fork Austin e Kyoto, distribuiti privatamente e sottoposti a test prima di essere attivati sulla mainnet e divulgati pubblicamente.

Il problema più grave riguardava Heimdall, dove una transazione appositamente costruita avrebbe potuto costringere i validatori a eseguire un’elaborazione eccessiva, compromettendo potenzialmente la rete. L’hard fork Austin ha inoltre affrontato separatamente due rischi di denial of service in Bor che avrebbero potuto rallentare l’elaborazione dei blocchi o causare il crash dei nodi.

Secondo Polygon, nessuna delle vulnerabilità è stata osservata mentre veniva sfruttata sulla mainnet; l’azienda ha dichiarato che le correzioni sono state distribuite in via preventiva prima che i dettagli fossero resi pubblici.

Secondo la divulgazione, i nodi che eseguono versioni precedenti di uno dei due client oltre le altezze di attivazione dell’hard fork sono già usciti dal consenso e devono essere aggiornati per rientrare nella rete canonica. Per tutti i nodi Polygon PoS è richiesto Bor v2.10.0, mentre per i validatori e i full node è richiesto Heimdall v0.11.0; entrambi gli aggiornamenti sono già attivi sulla mainnet.

POL, il token nativo di Polygon precedentemente noto come MATIC, veniva scambiato intorno a 0,10 dollari al momento della stesura, in calo di circa il 4% nell’ultima settimana, ma in rialzo del 44% nell’ultimo mese e del 2,3% dall’inizio dell’anno, secondo CoinGecko data.

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