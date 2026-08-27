Gli economisti della Fed di Dallas hanno affermato che depositi più rapidi e programmabili potrebbero rendere meno stabile il finanziamento bancario, spingendo potenzialmente gli istituti di credito verso forme di finanziamento più costose.

I depositi tokenizzati potrebbero rendere meno stabile il finanziamento bancario e aumentare i costi del credito per famiglie e imprese statunitensi, secondo un’analisi condotta da due economisti della Federal Reserve Bank of Dallas.

Gli economisti Rosie Levy e Srini Ramaswamy hanno affermato che il regolamento istantaneo potrebbe consentire ai depositanti in cerca di rendimenti più elevati di cambiare banca più rapidamente. Hanno aggiunto che i token di deposito programmabili e l’intelligenza artificiale agentica potrebbero automatizzare i trasferimenti, accorciando il periodo di permanenza dei depositi presso le singole banche e rendendoli più sensibili ai tassi d’interesse.

Gli economisti hanno stimato che, se i depositi diventassero più sensibili ai tassi d’interesse del 10%, la capacità delle banche di detenere prestiti a lungo termine e altre attività potrebbe diminuire di circa 700 miliardi di dollari. In uno scenario distinto, una permanenza dei depositi presso le banche inferiore del 10% potrebbe ridurre tale capacità di circa 580 miliardi di dollari. Entrambe le cifre sono espresse in equivalenti decennali e non rappresentano riduzioni dirette dei prestiti.

I calcoli sono scenari, non previsioni, e non rappresentano riduzioni dei prestiti bancari dollaro per dollaro. Arrivano mentre le banche statunitensi sviluppano reti blockchain condivise progettate per trasferire depositi tokenizzati continuamente, mantenendo al contempo i fondi dei clienti all’interno del sistema bancario regolamentato.

Le banche sviluppano reti per i depositi tokenizzati

Martedì, 39 associazioni bancarie statali statunitensi hanno costituito la BankChain Alliance per sviluppare una rete nazionale a supporto di depositi tokenizzati, stablecoin e regolamento automatizzato. The Clearing House sta sviluppando una rete distinta sostenuta da JPMorgan Chase, Bank of America, Citi, BNY e Wells Fargo.

Le banche hanno inoltre iniziato a collegare tra loro i sistemi di deposito tokenizzato. Il 20 agosto, Standard Chartered e HSBC hanno completato una transazione transfrontaliera in tempo reale tramite il registro blockchain di Swift, che ha collegato i sistemi distinti delle banche e registrato le obbligazioni risultanti prima del regolamento attraverso l’infrastruttura di pagamento esistente.

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Levy e Ramaswamy hanno affermato che le banche potrebbero reagire a depositi più volatili detenendo portafogli più ampi di attività altamente liquide, comprese le riserve e i Treasury statunitensi. Hanno aggiunto che le banche potrebbero fare maggiore affidamento sul debito a termine per mantenere i propri portafogli di prestiti, sebbene finanziare i prestiti attraverso il debito sul mercato all’ingrosso probabilmente aumenterebbe i costi del credito per consumatori e imprese.

Gli autori hanno citato il sistema brasiliano di pagamenti istantanei Pix come possibile termine di paragone, osservando tuttavia che non è identico ai depositi tokenizzati. Uno studio del 2025 ha rilevato che un maggiore utilizzo di Pix ha aumentato le disponibilità di attività liquide delle banche e ridotto l’intermediazione creditizia.

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