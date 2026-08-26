Il Giappone valuta una corsia veloce basata sulla blockchain per il regolamento in contanti dei titoli
L’Agenzia per i servizi finanziari, il Ministero delle Finanze, la BOJ e gli istituti finanziari intendono studiare l’infrastruttura e produrre un piano di sviluppo entro l’inizio del 2027.
Secondo quanto riferito, il Giappone sta preparando un sistema basato sulla blockchain destinato a consentire il regolamento immediato in contanti delle transazioni azionarie e dei titoli di Stato giapponesi in qualsiasi momento della giornata.
L’Agenzia per i servizi finanziari, il Ministero delle finanze, la Banca del Giappone (BOJ) e gli istituti finanziari prevedono di istituire un gruppo di studio quest’estate, Nikkei ha riferito mercoledì.
Si prevede che il gruppo decida come verrà costruita l’infrastruttura basata sulla blockchain, divida le responsabilità tra enti pubblici e istituti finanziari e produca un piano di sviluppo all’inizio del 2027.
Se approvato formalmente, il sistema potrebbe iniziare a operare nei primi anni ’30.
Il sistema proposto convertirebbe parte dei depositi che le banche detengono nei conti correnti presso la BOJ in token digitali che potrebbero circolare sulla blockchain per il regolamento interbancario.
Le normali operazioni azionarie in Giappone si regolano a T+2, mentre le operazioni sui titoli di Stato nazionali si regolano a T+1.
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