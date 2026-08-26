Il fornitore di infrastrutture per asset digitali Taurus ha integrato le sue piattaforme di tokenizzazione e custodia con il registro basato su blockchain di Swift.

Taurus ha dichiarato mercoledì, in un annuncio condiviso con Cointelegraph, che i suoi clienti possono collegare la propria infrastruttura esistente per gli asset digitali al registro, per effettuare pagamenti utilizzando depositi tokenizzati emessi dalle banche.

Le prime integrazioni dei clienti dovrebbero diventare operative entro pochi giorni, mentre le prime transazioni basate sulla tecnologia di registro distribuito facilitate attraverso le sue piattaforme sono attese entro poche settimane.

Swift ha annunciato a luglio che il registro era pronto per l’utilizzo iniziale, con 17 banche di sei continenti pronte a sperimentare transazioni in tempo reale utilizzando depositi tokenizzati. Standard Chartered e HSBC hanno da allora completato la prima transazione transfrontaliera in tempo reale del registro, collegando i rispettivi sistemi di depositi tokenizzati.

Il registro della rete internazionale dei pagamenti funge da livello di orchestrazione per pagamenti transfrontalieri attivi 24 ore su 24 utilizzando depositi tokenizzati presenti nei bilanci delle banche partecipanti. Coordina i trasferimenti tra istituti prima del regolamento finale attraverso gli accordi esistenti, inclusi i sistemi di regolamento lordo in tempo reale.

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