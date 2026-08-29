Il mercato degli asset del mondo reale di Stellar si è espanso rapidamente quest’anno, mentre l’adozione istituzionale e l’attività di tokenizzazione crescono sull’intera rete.

Il valore degli asset del mondo reale (RWA) tokenizzati su Stellar è aumentato di circa il 360% nel 2026, arrivando a sfiorare i 4 miliardi di dollari, rispetto agli 868,8 milioni di dollari alla fine dello scorso anno, secondo una dashboard di Dune Analytics gestita da Stellar.

La capitalizzazione di mercato degli RWA della rete ammontava a 3,996 miliardi di dollari al 29 agosto, distribuita tra titoli del Tesoro statunitense, credito privato e pubblico, debito pubblico non statunitense e altre classi di asset tokenizzati.

Il mercato è concentrato tra pochi emittenti. Spiko rappresentava 1,55 miliardi di dollari del valore degli RWA di Stellar al 27 agosto, seguita da Realiz con 559 milioni di dollari, Tradable con 548 milioni, Franklin Templeton con 546 milioni e Ondo con 535 milioni.

La capitalizzazione di mercato degli RWA di Stellar è aumentata vertiginosamente nel 2026. Fonte: Dune Analytics/Stellar

Stellar ha guadagnato terreno nel debito pubblico non statunitense. Citando i dati di RWA.xyz, la Stellar Development Foundation ha dichiarato che al 20 agosto la rete deteneva circa 490 milioni di dollari in questa classe di asset, inclusi CETES messicani tokenizzati e obbligazioni governative brasiliane emesse tramite Etherfuse.

Fonte: StellarOrg

Nonostante la crescita degli RWA, il token nativo XLM della blockchain è in calo di circa l'11% da inizio anno, scambiato vicino a 0,18 dollari, secondo i dati di CoinGecko.

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L’adozione istituzionale alimenta la crescita degli RWA di Stellar

L’espansione arriva mentre le istituzioni finanziarie e le piattaforme di tokenizzazione intensificano il loro utilizzo della rete.

A maggio, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ha annunciato piani per collegare il suo servizio di tokenizzazione a Stellar, con gli asset tokenizzati da DTC che dovrebbero diventare disponibili sulla rete nella prima metà del 2027. L’integrazione potrebbe infine supportare titoli del Tesoro statunitense tokenizzati, ETF sui principali indici e azioni dell’indice Russell 1000.

La spinta istituzionale è proseguita a luglio, quando la piattaforma di tokenizzazione Tradable ha annunciato piani per portare su Stellar fino a 1 miliardo di dollari in asset di credito privato. L’integrazione è progettata per supportare la conformità normativa, l’onboarding degli investitori e la gestione del ciclo di vita degli asset, basandosi sugli 1,7 miliardi di dollari di credito privato che Tradable ha già tokenizzato attraverso quasi 30 posizioni.

Stellar ha inoltre ampliato il proprio ruolo nei pagamenti digitali. MoneyGram ha lanciato a giugno sulla rete la sua stablecoin ancorata al dollaro MGUSD, consentendo agli utenti di detenere saldi denominati in dollari e trasferire fondi attraverso la sua rete globale di pagamenti.

MGUSD si aggiunge a circa 438 milioni di dollari in stablecoin verificate da riserve attualmente emesse su Stellar, secondo la dashboard di Dune.

Capitalizzazioni di mercato degli RWA e delle stablecoin di Stellar. Fonte: Dune Analytics/Stellar

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