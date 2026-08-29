La capitalizzazione di mercato degli RWA di Stellar è aumentata vertiginosamente nel 2026. Fonte: Dune Analytics/Stellar
Stellar ha guadagnato terreno nel debito pubblico non statunitense. Citando i dati di RWA.xyz, la Stellar Development Foundation ha dichiarato che al 20 agosto la rete deteneva circa 490 milioni di dollari in questa classe di asset, inclusi CETES messicani tokenizzati e obbligazioni governative brasiliane emesse tramite Etherfuse.
Fonte: StellarOrg
Nonostante la crescita degli RWA, il token nativo XLM della blockchain è in calo di circa l'11% da inizio anno, scambiato vicino a 0,18 dollari, secondo i dati di CoinGecko.
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L’espansione arriva mentre le istituzioni finanziarie e le piattaforme di tokenizzazione intensificano il loro utilizzo della rete.
A maggio, la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ha annunciato piani per collegare il suo servizio di tokenizzazione a Stellar, con gli asset tokenizzati da DTC che dovrebbero diventare disponibili sulla rete nella prima metà del 2027. L’integrazione potrebbe infine supportare titoli del Tesoro statunitense tokenizzati, ETF sui principali indici e azioni dell’indice Russell 1000.
La spinta istituzionale è proseguita a luglio, quando la piattaforma di tokenizzazione Tradable ha annunciato piani per portare su Stellar fino a 1 miliardo di dollari in asset di credito privato. L’integrazione è progettata per supportare la conformità normativa, l’onboarding degli investitori e la gestione del ciclo di vita degli asset, basandosi sugli 1,7 miliardi di dollari di credito privato che Tradable ha già tokenizzato attraverso quasi 30 posizioni.
Stellar ha inoltre ampliato il proprio ruolo nei pagamenti digitali. MoneyGram ha lanciato a giugno sulla rete la sua stablecoin ancorata al dollaro MGUSD, consentendo agli utenti di detenere saldi denominati in dollari e trasferire fondi attraverso la sua rete globale di pagamenti.
MGUSD si aggiunge a circa 438 milioni di dollari in stablecoin verificate da riserve attualmente emesse su Stellar, secondo la dashboard di Dune.
Capitalizzazioni di mercato degli RWA e delle stablecoin di Stellar. Fonte: Dune Analytics/Stellar
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