Cronos ferma la rete dopo un exploit di Tectonic da 75 milioni di dollari stimati

Il CEO di Crypto.com Kris Marszalek ha dichiarato che l’app e l’exchange della società non sono stati interessati dalla violazione di Tectonic e hanno continuato a operare normalmente.

Cronos ha fermato la propria blockchain dopo che un exploit ai danni del protocollo di prestiti decentralizzati Tectonic ha coinvolto una cifra stimata in 75 milioni di dollari, la maggior parte dei quali al momento della pubblicazione è ancora sulla rete Cronos.

Domenica, Cronos ha dichiarato di aver individuato un exploit in Tectonic e di aver fermato la rete, promettendo aggiornamenti. Tectonic ha separatamente avvertito gli utenti di non interagire con il protocollo mentre conduceva le indagini. Nessuno dei due progetti ha confermato la causa o l’entità della perdita e al momento della pubblicazione non era stata annunciata alcuna tempistica per il riavvio.

Il ricercatore Weilin Li ha dichiarato che l’attaccante ha sfruttato il fattore di collateralizzazione del 20% di TONIC e la scarsa liquidità, facendo aumentare di 100 volte il prezzo del token di governance in 20 minuti prima di prendere in prestito altri asset. Li lo ha descritto come un attacco di pump-and-borrow “in stile Mango Markets”.

Li aveva inizialmente stimato che fossero interessati 66 milioni di dollari. Ha affermato che l’attaccante aveva trasferito tramite bridge circa 6 milioni di dollari su Ethereum prima del blocco, lasciando 60 milioni di dollari su Cronos. In seguito Li ha individuato un altro indirizzo controllato dall’attaccante che deteneva circa 8 milioni di dollari, portando la sua stima della perdita a circa 75 milioni di dollari.

Il CEO di Crypto.com Kris Marszalek ha dichiarato che l’app e l’exchange della società non sono stati interessati e operano normalmente, aggiungendo che i fondi presenti al loro interno erano al sicuro.

Cronos e Tectonic non hanno dichiarato se limiteranno gli indirizzi dell’attaccante, recupereranno gli asset o risarciranno gli utenti interessati. Cointelegraph ha contattato entrambi i progetti e Crypto.com per un commento.

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