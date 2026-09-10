Il segretario al Tesoro Bessent sollecita l’approvazione del CLARITY Act al ritorno del Senato

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha esortato i legislatori ad approvare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act quando il Senato rientrerà dalla pausa di agosto la prossima settimana.

«Esorto vivamente tutti a restare al tavolo dei negoziati, ad approvare la mozione per procedere e a continuare il processo legislativo», ha scritto Bessent in un post su X mercoledì, avvertendo che la mancata approvazione del disegno di legge avrebbe inviato un «segnale preoccupante» sulla leadership degli Stati Uniti nel settore degli asset digitali.

Secondo il suo calendario legislativo, il Senato dovrebbe rientrare dalla pausa di agosto lunedì prossimo. Il CLARITY Act mira a istituire il primo quadro normativo completo per gli asset digitali negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni arrivano una settimana dopo che la National Sheriffs’ Association ha ritirato la propria opposizione al disegno di legge sulla struttura del mercato crypto il 3 settembre, modificando la propria posizione sul provvedimento in «neutrale».

Galaxy ha ridotto le proprie probabilità di approvazione del CLARITY Act nel 2026 diverse volte negli ultimi mesi. Ora sono al 10%, in calo dal 75% fissato il 22 maggio.

Sebbene il CLARITY Act sia stato approvato dalla commissione bancaria del Senato a maggio, la maggior parte dei democratici e il settore bancario hanno espresso opposizione, sostenendo che avrebbe consentito alle società crypto di offrire rendimenti sulle stablecoin senza dover rispettare gli stessi requisiti delle banche.

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