L’emendamento imporrebbe al Tesoro britannico di elaborare una strategia riguardante criptoasset, stablecoin, titoli tokenizzati e infrastrutture finanziarie digitali.

La Camera dei Lord del Regno Unito ha sostenuto un emendamento che impone al governo di elaborare una strategia per gli asset digitali, con un voto di 194–138 mercoledì, nonostante l’opposizione del governo laburista alla misura.

L’ emendamento è stato aggiunto al Financial Services and Markets Bill durante la fase di esame in aula di mercoledì. Il disegno di legge sta procedendo in Parlamento e apporterebbe modifiche più ampie al quadro normativo britannico per i servizi finanziari.

L’emendamento 88, presentato dalla pari conservatrice Baronessa Neville-Rolfe, imporrebbe al Tesoro di preparare, pubblicare e sottoporre a consultazione una strategia per gli asset digitali entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Financial Services and Markets Bill.

La strategia riguarderebbe i criptoasset, le stablecoin e i titoli tokenizzati, affrontando questioni tra cui l’innovazione, la tutela dei consumatori e l’accesso delle imprese ai servizi bancari, di pagamento e di regolamento.

Il voto segue mesi di dibattito sull’approccio del Regno Unito agli asset digitali. Durante un dibattito di luglio, il ministro del Tesoro per gli Investimenti, Lord Stockwood, ha respinto le richieste di un quadro normativo sancito dalla legge, affermando che il governo riteneva di avere già una strategia per gli asset digitali e di starla attuando.

Il Partito Laburista al governo si è opposto all’emendamento perché riteneva che non affrontasse adeguatamente il rapido sviluppo degli asset digitali e la necessità di un quadro normativo coerente.

Il UK Cryptoasset Business Council, che ha dichiarato di aver collaborato con i legislatori sull’emendamento, ha accolto con favore il voto di giovedì, sottolineando la domanda di Lord Chris Holmes se il Regno Unito stia “semplicemente regolamentando gli asset digitali” o stia “costruendo un’economia degli asset digitali”.

Il disegno di legge deve ancora tornare alla Camera dei Comuni, dove i parlamentari possono accettare, modificare o respingere le modifiche dei Lord.

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