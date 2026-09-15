Secondo quanto riferito, i democratici al Senato che lavorano al disegno di legge sulla struttura del mercato crypto stanno preparando una controproposta al testo più recente e rivisto del CLARITY Act dei repubblicani, nonostante i legislatori del GOP lo abbiano definito la loro «ultima, migliore e definitiva proposta» ai democratici quando lo hanno diffuso domenica.

Lunedì, i democratici che lavorano al disegno di legge si sono riuniti nell’ufficio del leader della minoranza al Senato Chuck Schumer, secondo Politico. Si ritiene che alcuni democratici restino insoddisfatti del linguaggio sull’etica nel settore crypto contenuto nell’ultima versione del testo.

«I democratici che hanno lavorato su questo in buona fede stanno inviando una controproposta», ha dichiarato il senatore Mark Warner a Politico mentre usciva dalla riunione.

La controproposta arriva prima di un’importante votazione procedurale al Senato martedì, che determinerà se il Senato potrà far avanzare il disegno di legge verso l’esame in aula.

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