Il post-mortem di Cronos ha quantificato in 120,4 milioni di dollari i prestiti coinvolti nell’exploit di Tectonic; il 7,6% è stato trasferito fuori dalla rete prima dell’intervento dei validatori.

La blockchain layer 1 Cronos ha dichiarato che 9,19 milioni di dollari hanno lasciato la sua blockchain prima che i validatori fermassero la rete durante l’exploit di Tectonic, fornendo un resoconto ufficiale dei fondi che non sono stati annullati dal rollback.

Nel rapporto post-mortem di martedì, Cronos ha dichiarato che la manipolazione dei valori delle garanzie ha generato circa 120,4 milioni di dollari in attività di prestito. Il ripristino della rete allo stato precedente all’exploit ha annullato circa 111,2 milioni di dollari, lasciando il 7,6% dei fondi interessati fuori dalla rete.

La divulgazione conferma la portata dell’incidente, dopo che le stime iniziali avevano fissato l’importo interessato a circa 75 milioni di dollari. Indica inoltre che l’importo trasferito da Cronos è stato di 9,19 milioni di dollari, superiore agli 8,3 milioni precedentemente ricondotti a Ethereum dal fornitore di dati blockchain Bitquery.

Cointelegraph ha riferito in precedenza che una transazione ha svuotato nove mercati di prestito di Tectonic attraverso 11 trasferimenti che coinvolgevano stablecoin, Bitcoin, Ether e altri asset.

Bitquery ha dichiarato che l’attaccante ha depositato 5 milioni di dollari, poi ha preso ripetutamente in prestito e ridepositato TONIC attraverso un ciclo di 98 iterazioni, acquistando al contempo il token poco scambiato. L’attività ha fatto aumentare di quasi 300 volte il prezzo di TONIC, mentre l’oracolo dei prezzi di Tectonic seguiva il movimento.

Cronos ha dichiarato che Tectonic ha rilevato l’attività alle 12:49 UTC del 30 agosto e che i validatori hanno fermato la rete alle 14:32:47 UTC. La produzione dei blocchi è ripresa alle 23:49:01 UTC dopo il ripristino dei saldi.

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