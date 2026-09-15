Lunedì le probabilità su Polymarket che il CLARITY Act diventi legge quest’anno sono nuovamente diminuite bruscamente, dopo essere aumentate il giorno precedente, mentre alcuni importanti democratici del Senato avrebbero affermato di non essere stati convinti dalla «proposta finale» dei repubblicani per la legge sulle criptovalute.

Inizialmente, i trader di Polymarket hanno considerato la proposta repubblicana appena rivista, con disposizioni etiche ampliate, un segnale positivo, portando le probabilità al 35%. Tuttavia, la loro fiducia è svanita quando hanno iniziato ad accumularsi le riserve sul testo rivisto, facendo nuovamente scendere le probabilità fino al 16% lunedì.

Il senatore statunitense Mark Warner, uno dei democratici coinvolti nei negoziati, avrebbe affermato che la disposizione etica rivista non era «neanche lontanamente sufficiente», mentre i democratici coinvolti nei negoziati hanno iniziato lunedì a preparare una controproposta.

I repubblicani hanno bisogno di 60 voti per far avanzare il disegno di legge, e un fallimento martedì potrebbe bloccare una legge destinata a stabilire come la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti si dividano la supervisione del mercato crypto statunitense.

I principali democratici restano non convinti dall’offerta in materia di etica

Brendan Pedersen di Punchbowl News ha riferito che il senatore Raphael Warnock ha affermato che i democratici non dovrebbero far avanzare una legge che non affronti le opportunità di corruzione che si verificano «in tempo reale».

Pedersen ha riferito che il senatore Ruben Gallego ha affermato che l’ultima proposta in materia di etica lasciava «molto a desiderare» e che intendeva lavorare a una controproposta. Pedersen ha inoltre riferito che lo staff della senatrice Elizabeth Warren presso la Commissione bancaria del Senato ha fatto circolare argomentazioni secondo cui il meccanismo di applicazione proposto per i procuratori generali degli Stati potrebbe essere annullato da una determinazione dei funzionari della Casa Bianca preposti all’etica.

Da allora i democratici hanno inviato la loro controproposta ai negoziatori repubblicani, ha riferito Jasper Goodman di Politico, citando tre persone a conoscenza della questione.

Non tutti i democratici si oppongono a far avanzare il disegno di legge verso l’esame in aula. La senatrice Kirsten Gillibrand ha esortato privatamente i colleghi a sostenere la mozione procedurale, ha riferito Politico.

La senatrice repubblicana Cynthia Lummis ha affermato che il presidente Donald Trump aveva accettato due importanti disposizioni in materia di etica e che non c’era «più nulla da concedere» ai democratici.

La resistenza si aggiunge all’ opposizione di una coalizione di 18 procuratori generali statali e aumenta ulteriormente l’incertezza sulla possibilità che i repubblicani riescano a raccogliere i voti necessari per far avanzare il disegno di legge.

I gruppi bancari e tribali contestano l’ultimo testo

La Indian Gaming Association, un’organizzazione nazionale che rappresenta gli interessi del gaming tribale, ha esortato le tribù aderenti a fare pressione sui senatori affinché votino contro il disegno di legge, affermando che le modifiche proposte alla finanza decentralizzata non affrontavano le preoccupazioni delle comunità indigene statunitensi sui mercati predittivi.

L’associazione ha chiesto un linguaggio esplicito che confermi che la legislazione federale sulle materie prime non prevale sulle leggi tribali o statali sul gaming, incluso l’Indian Gaming Regulatory Act.

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Anche otto associazioni di categoria bancarie hanno affermato che il testo rivisto non aveva chiuso le scappatoie che consentono ricompense in stablecoin con funzione simile agli interessi sui depositi. Secondo i gruppi, il «circuit breaker» normativo proposto si attiverebbe solo dopo che si fosse già verificata una fuga consistente di depositi dalle banche comunitarie.

I gruppi dell’industria crypto hanno esortato i senatori a far avanzare la legge. In una dichiarazione di lunedì, l’amministratrice delegata della Blockchain Association, Summer Mersinger, ha affermato che il settore aveva fatto concessioni significative per contribuire a costruire un sostegno bipartisan e ha esortato ogni senatore a votare a favore.

Ha sostenuto che il disegno di legge avrebbe fornito regole chiare, protetto i consumatori e scoraggiato le attività illecite, impedendo al contempo che posti di lavoro nel settore crypto, sviluppatori e innovazione si trasferissero all’estero.

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