Le autorità di regolamentazione del Regno Unito svilupperanno una tabella di marcia per la tokenizzazione dopo i riscontri del settore
La FCA ha ricevuto 123 risposte alla consultazione sulla tokenizzazione nei mercati all’ingrosso e la maggior parte dei partecipanti ha individuato nei processi post-trade la principale opportunità di adozione.
La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato i riscontri del settore sui suoi piani per i mercati finanziari tokenizzati, preparando il terreno per una tabella di marcia congiunta sulla tokenizzazione con la Bank of England più avanti quest’anno.
L’autorità ha ricevuto 123 risposte da gruppi del settore, società finanziarie e studiosi di diritto; la maggior parte ha concordato sul fatto che i processi post-trade, in particolare il trasferimento di garanzie tra le parti, rappresentino la principale opportunità per la tokenizzazione.
La FCA e la Bank of England utilizzeranno i riscontri per sviluppare la tabella di marcia, attesa più avanti quest’anno, che stabilirà le date obiettivo per il lavoro del Regno Unito sulla tokenizzazione nei mercati all’ingrosso.
La FCA ha inoltre avviato una consultazione separata sull’oro tokenizzato in seguito ai riscontri dei partecipanti, mentre esamina come la tecnologia dei registri distribuiti potrebbe essere utilizzata in una gamma più ampia di mercati finanziari all’ingrosso.
La spinta del Regno Unito arriva mentre le società finanziarie europee cercano di ampliare l’uso dei titoli tokenizzati. La scorsa settimana, una coalizione che comprendeva Nasdaq, Boerse Stuttgart e Securitize ha esortato i legislatori dell’UE a rimuovere o ad aumentare sostanzialmente i limiti proposti sugli asset ammessi all’infrastruttura basata sulla tecnologia dei registri distribuiti.
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