Anchorage Digital ha stretto una partnership con il protocollo di stablecoin Frgmnt per offrire ai clienti istituzionali accesso ai suoi token fUSD e sfUSD attraverso la piattaforma di custodia di Anchorage.

Secondo un’ annuncio di venerdì, l’integrazione consentirà alle istituzioni di detenere, coniare, riscattare, mettere e rimuovere fUSD dallo staking senza dover predisporre un accordo di custodia separato.

Frgmnt è un protocollo di stablecoin costruito su Base che emette fUSD a fronte di USDC, con le riserve impiegate nei mercati di prestito on-chain. Gli utenti possono mettere fUSD in staking per ottenere sfUSD e guadagnare ricompense generate dalle strategie sottostanti del protocollo.

Il protocollo ha circa 100.000 dollari di valore totale bloccato, secondo i dati di DeFiLlama, mentre opera in una fase beta a invito con un limite massimo. Frgmnt prevede di aprire l’accesso al pubblico e aumentare il limite dei depositi il 15 settembre.

Frgmnt ha dichiarato che sfUSD generava un APR del 13,32% al 4 settembre, sebbene i rendimenti varino in base alle condizioni dei mercati di prestito sottostanti.

Fonte: frgmnt

Anchorage Digital Bank è una banca crypto statunitense con autorizzazione federale, regolamentata dall’Office of the Comptroller of the Currency, e opera come parte della più ampia piattaforma Anchorage Digital, che a febbraio è stata valutata 4,2 miliardi di dollari dopo un investimento di 100 milioni di dollari da parte di Tether.

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Anchorage amplia l’accesso istituzionale on-chain

La partnership con Frgmnt rafforza il ruolo crescente di Anchorage Digital come gateway regolamentato per le istituzioni che cercano accesso a stablecoin, staking e altri prodotti finanziari on-chain.

A gennaio Tether ha scelto Anchorage Digital Bank per emettere USAt, la sua stablecoin focalizzata sugli Stati Uniti e progettata per operare secondo il GENIUS Act. L’accordo ha portato Anchorage sul versante dell’emissione del mercato delle stablecoin, anziché limitarsi a fornire custodia per token emessi altrove.

La società ha inoltre cercato di estendere l’infrastruttura delle stablecoin ai pagamenti e alle operazioni di tesoreria. A maggio, il Grupo Salinas ha stretto una partnership con Anchorage per sostenere trasferimenti di dollari basati su blockchain, regolamenti transfrontalieri e attività di tesoreria attraverso la sua controllata di asset digitali Coinpro.

Oltre alle stablecoin, Anchorage ha ampliato i suoi servizi di staking istituzionale, consentendo ai clienti di guadagnare ricompense dei protocolli mantenendo gli asset nel suo ambiente di custodia. Un’integrazione di aprile con Marinade Finance ha aggiunto strategie di staking su Solana, seguita a luglio dallo staking nativo di TRX, il token nativo della rete Tron.

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