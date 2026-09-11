I DEX di futures perpetui di Hyperliquid sono in testa per volume a 30 giorni. Fonte: DeFiLlama
Sebbene Neuner abbia indicato nella regolamentazione la principale vulnerabilità di Hyperliquid, è stato più ottimista sulla sua capacità di resistere alla concorrenza.
Neuner ha sostenuto che gli effetti di rete di Hyperliquid rendono difficile per i concorrenti sfidare la piattaforma limitandosi a replicarne la tecnologia. «Non si può copiare una rete», ha affermato. «Possono esserci mille concorrenti di Uber. Quanti di loro avranno successo? Quasi nessuno».
Neuner ha affermato che la stessa dinamica si applica alle piattaforme di trading, dove gli utenti tendono a orientarsi verso gli exchange con maggiore liquidità, perché ciò consente loro di entrare e uscire più facilmente dalle posizioni. «Quando qualcosa è una rete, naturalmente gli utenti affluiranno verso il nodo più trafficato o migliore», ha affermato.
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Nonostante le preoccupazioni di Neuner sulla regolamentazione, funzionari statunitensi hanno segnalato che Hyperliquid potrebbe ottenere un percorso conforme per entrare nel Paese.
Il presidente Donald Trump ha dichiarato ad agosto che il presidente della CFTC Michael Selig stava lavorando per portare Hyperliquid negli Stati Uniti in modo «pienamente conforme e legale». HYPE è salito di circa il 20% nel periodo di 24 ore che ha circondato le dichiarazioni, scambiando a circa 70 dollari.
Al momento dell’annuncio di agosto, né la CFTC né Hyperliquid avevano pubblicato una proposta formale che spiegasse come avrebbe funzionato l’accesso agli Stati Uniti, se fosse stata presentata una richiesta o quando sarebbe stato possibile lanciare un servizio conforme.
Venerdì, HYPE era scambiato a circa 82 dollari, in rialzo di oltre il 220% dall’inizio dell’anno, secondo CoinGecko. Il token aveva una capitalizzazione di mercato di circa 18,2 miliardi di dollari e una valutazione completamente diluita di circa 78,4 miliardi di dollari.
Prezzo del token HYPE dall’inizio dell’anno. Fonte: CoinGecko
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