Il fondatore di Crypto Banter, Ran Neuner, ha affermato che la regolamentazione rappresenta il rischio maggiore per Hyperliquid, avvertendo che gli exchange decentralizzati potrebbero alla fine essere sottoposti a un controllo più rigoroso da parte dei governi.

Parlando al podcast Chain Reaction di Cointelegraph, Neuner ha affermato che le autorità di regolamentazione hanno iniziato a stabilire norme per gli exchange centralizzati di criptovalute e ha previsto che le piattaforme decentralizzate saranno le prossime.

«Il problema maggiore è che non sappiamo come le autorità di regolamentazione tratteranno gli exchange decentralizzati», ha affermato Neuner. Ha aggiunto:

I governi hanno appena iniziato a regolamentare gli exchange centralizzati. Ci sono le licenze MiCA e così via. E penso che, una volta terminato questo processo, passeranno agli exchange decentralizzati.

Hyperliquid è una blockchain layer-1 nota soprattutto per il suo exchange decentralizzato di futures perpetui, che è in testa al settore con circa 223 miliardi di dollari di volume di scambi negli ultimi 30 giorni, secondo i dati di DeFiLlama.

I DEX di futures perpetui di Hyperliquid sono in testa per volume a 30 giorni. Fonte: DeFiLlama

Sebbene Neuner abbia indicato nella regolamentazione la principale vulnerabilità di Hyperliquid, è stato più ottimista sulla sua capacità di resistere alla concorrenza.

Neuner ha sostenuto che gli effetti di rete di Hyperliquid rendono difficile per i concorrenti sfidare la piattaforma limitandosi a replicarne la tecnologia. «Non si può copiare una rete», ha affermato. «Possono esserci mille concorrenti di Uber. Quanti di loro avranno successo? Quasi nessuno».

Neuner ha affermato che la stessa dinamica si applica alle piattaforme di trading, dove gli utenti tendono a orientarsi verso gli exchange con maggiore liquidità, perché ciò consente loro di entrare e uscire più facilmente dalle posizioni. «Quando qualcosa è una rete, naturalmente gli utenti affluiranno verso il nodo più trafficato o migliore», ha affermato.

Articolo correlato: La società di tesoreria di HYPE Hyperliquid Strategies aumenta a 2,5 miliardi di dollari la propria linea di finanziamento azionario

Hyperliquid valuta un percorso conforme negli Stati Uniti nel contesto del rally di HYPE

Nonostante le preoccupazioni di Neuner sulla regolamentazione, funzionari statunitensi hanno segnalato che Hyperliquid potrebbe ottenere un percorso conforme per entrare nel Paese.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato ad agosto che il presidente della CFTC Michael Selig stava lavorando per portare Hyperliquid negli Stati Uniti in modo «pienamente conforme e legale». HYPE è salito di circa il 20% nel periodo di 24 ore che ha circondato le dichiarazioni, scambiando a circa 70 dollari.

Al momento dell’annuncio di agosto, né la CFTC né Hyperliquid avevano pubblicato una proposta formale che spiegasse come avrebbe funzionato l’accesso agli Stati Uniti, se fosse stata presentata una richiesta o quando sarebbe stato possibile lanciare un servizio conforme.

Venerdì, HYPE era scambiato a circa 82 dollari, in rialzo di oltre il 220% dall’inizio dell’anno, secondo CoinGecko. Il token aveva una capitalizzazione di mercato di circa 18,2 miliardi di dollari e una valutazione completamente diluita di circa 78,4 miliardi di dollari.

Prezzo del token HYPE dall’inizio dell’anno. Fonte: CoinGecko

Rivista: Reazione negativa al capitale azionario di Metaplanet, i finanziamenti crypto nel Sud-est asiatico raddoppiano: Asia Express