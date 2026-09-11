Bitcoin Suisse trasferirà all’estero fino alla metà dei posti di lavoro in Svizzera
La società svizzera di servizi finanziari crypto prevede di trasferire le funzioni di back office in hub internazionali dai costi più contenuti mentre espande la propria attività globale di gestione patrimoniale e degli asset, secondo Finews.
Bitcoin Suisse prevede di trasferire all’estero fino alla metà dei posti di lavoro in Svizzera mentre la società di servizi finanziari crypto espande le proprie attività internazionali.
Fondata a Zugo nel 2013, la società fornisce servizi di trading di criptovalute, custodia, staking e prestito. La ristrutturazione potrebbe interessare fino a 60 dei 120 posti di lavoro in Svizzera, principalmente nei ruoli di back office e amministrativi, secondo un rapporto pubblicato venerdì dalla testata finanziaria svizzera Finews.
Le funzioni interessate dovrebbero essere trasferite in hub a basso costo a Bratislava e in Vietnam, dove Bitcoin Suisse prevede di aprire una nuova sede nei prossimi anni.
Il CEO Andrej Majcen ha dichiarato che i costi sono stati un fattore chiave della decisione, spiegando a Finews che la gestione dei servizi interessati nei due Paesi sarebbe significativamente meno costosa. Ha aggiunto che la ristrutturazione non è stata una risposta alla debolezza del mercato delle criptovalute, ma fa parte della strategia di Bitcoin Suisse per espandersi a livello internazionale e costruire un’attività più ampia di gestione patrimoniale e degli asset.
A giugno, la società ha dichiarato di volersi espandere oltre il mercato svizzero, puntando a clienti istituzionali, family office, gestori patrimoniali e individui facoltosi nell’ambito della sua evoluzione verso una piattaforma globale di gestione patrimoniale.
Bitcoin Suisse ha inoltre ottenuto licenze in Liechtenstein e alle Bermuda all’inizio di quest’anno, mentre la sua controllata mediorientale ha ricevuto la piena approvazione normativa ad Abu Dhabi a luglio.
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