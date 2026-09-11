Bitcoin Suisse prevede di trasferire all’estero fino alla metà dei posti di lavoro in Svizzera mentre la società di servizi finanziari crypto espande le proprie attività internazionali.

Fondata a Zugo nel 2013, la società fornisce servizi di trading di criptovalute, custodia, staking e prestito. La ristrutturazione potrebbe interessare fino a 60 dei 120 posti di lavoro in Svizzera, principalmente nei ruoli di back office e amministrativi, secondo un rapporto pubblicato venerdì dalla testata finanziaria svizzera Finews.

Le funzioni interessate dovrebbero essere trasferite in hub a basso costo a Bratislava e in Vietnam, dove Bitcoin Suisse prevede di aprire una nuova sede nei prossimi anni.

Il CEO Andrej Majcen ha dichiarato che i costi sono stati un fattore chiave della decisione, spiegando a Finews che la gestione dei servizi interessati nei due Paesi sarebbe significativamente meno costosa. Ha aggiunto che la ristrutturazione non è stata una risposta alla debolezza del mercato delle criptovalute, ma fa parte della strategia di Bitcoin Suisse per espandersi a livello internazionale e costruire un’attività più ampia di gestione patrimoniale e degli asset.

A giugno, la società ha dichiarato di volersi espandere oltre il mercato svizzero, puntando a clienti istituzionali, family office, gestori patrimoniali e individui facoltosi nell’ambito della sua evoluzione verso una piattaforma globale di gestione patrimoniale.

Bitcoin Suisse ha inoltre ottenuto licenze in Liechtenstein e alle Bermuda all’inizio di quest’anno, mentre la sua controllata mediorientale ha ricevuto la piena approvazione normativa ad Abu Dhabi a luglio.

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