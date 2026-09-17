L’asse di Celsius sostiene che BitMEX abbia liquidato e confiscato illecitamente 6.360 BTC, per un valore di quasi 490 milioni di dollari, durante il crollo del mercato del marzo 2020.

L’asse fallimentare di Celsius ha fatto causa a cinque società collegate a BitMEX, accusandole di frode, manipolazione del mercato e liquidazioni illecite durante il crollo del mercato del marzo 2020.

La denuncia è stata presentata il 12 settembre presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York da entità di Celsius che agiscono tramite il rappresentante dell’asse Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Tra i convenuti figurano HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services.

L’asse sostiene che BitMEX abbia liquidato illecitamente e confiscato 1.325,84 BTC depositati come garanzia da Celsius il 12 marzo 2020 e 5.034,33 BTC dal fondo d’investimento JST il giorno successivo. Secondo l’atto, JST ha successivamente ceduto all’asse i relativi diritti di credito.

La causa mira a recuperare Bitcoin per un valore di quasi 490 milioni di dollari al momento della stesura ed è stata presentata 11 giorni prima della data in cui BitMEX dovrebbe interrompere i servizi dell’exchange il 23 settembre.

Cointelegraph ha contattato l’asse di Celsius e BitMEX per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

Celsius sostiene che BitMEX abbia intensificato il sell-off del 2020

L’asse di Celsius sostiene che BitMEX controllasse i prezzi utilizzati per attivare le liquidazioni, il motore che le eseguiva e il fondo assicurativo che riceveva i proventi di alcune posizioni liquidate.

Secondo la denuncia, alcuni ordini di vendita in liquidazione sono stati inseriti a prezzi di oltre il 24% inferiori alla migliore successiva offerta di vendita disponibile sulla piattaforma. L’atto sostiene inoltre che, con l’intensificarsi del ciclo di liquidazioni, il Bitcoin fosse scambiato a un prezzo inferiore su BitMEX rispetto alle piattaforme concorrenti.

L’asse cita la tempistica dell’interruzione del servizio di BitMEX del 13 marzo 2020 come prova a sostegno della tesi secondo cui il motore di liquidazione dell’exchange avrebbe intensificato il sell-off. Sostiene che gli ordini di liquidazione si siano fermati quando la piattaforma è diventata indisponibile e che il prezzo del Bitcoin abbia poi recuperato, indicando, secondo l’asse, che le vendite forzate su BitMEX ne avessero soppresso il prezzo.

Il 16 marzo 2020, BitMEX ha dichiarato di aver subito due attacchi distribuiti di tipo denial-of-service il 13 marzo, alle 02:16 UTC e alle 12:56 UTC.

L’asse chiede un risarcimento effettivo di almeno 6.360,16 BTC o del loro valore attuale, oltre alla restituzione dei Bitcoin in natura o del loro equivalente valore di mercato. La denuncia richiede inoltre danni previsti dalla legge, danni punitivi e qualsiasi danno triplo applicabile, i profitti che BitMEX avrebbe ottenuto dalle liquidazioni, nonché spese e costi legali.

L’atto non quantifica le richieste aggiuntive, affermando che gli importi dovranno essere determinati durante il processo.

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Il 23 luglio, BKX Services e David Namdar hanno presentato una distinta azione collettiva proposta, sostenendo di aver perso complessivamente 622,66 BTC a causa di liquidazioni forzate. Quella denuncia sosteneva che un desk di trading interno potesse accedere alle informazioni private dei clienti e continuare a operare durante i blocchi dei server.

In risposta alla causa di luglio, un portavoce di BitMEX ha dichiarato a Cointelegraph che si trattava di una “pretesa opportunistica priva di fondamento” e che la società si sarebbe difesa con vigore. La dichiarazione riguardava la causa di luglio e non era una risposta alla denuncia di Celsius.

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