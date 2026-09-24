Fonte: Mathew Sigel
La società Satsuma Technology, quotata nel Regno Unito, è stata tra quelle che hanno compiuto le inversioni di rotta più drastiche. Nel luglio 2025, la società ha raccolto 100 milioni di sterline britanniche (135 milioni di dollari) attraverso titoli di debito convertibili per espandere la propria tesoreria in Bitcoin, in quella che, secondo quanto riportato all’epoca da Cointelegraph, era una raccolta record nel Regno Unito per una tesoreria in Bitcoin.
Un anno dopo, gli azionisti hanno votato a stragrande maggioranza per restituire sostanzialmente tutto il capitale della società e cancellarne la quotazione. Successivamente, il consiglio di amministrazione ha autorizzato la chiusura delle sue attività di trading e la vendita dell’intera posizione di 669 BTC.
Tra le altre società che quest’anno hanno liquidato completamente le proprie disponibilità in Bitcoin figurano Bitdeer, Genius Group e Prenetics. Anche MARA Holdings ed Empery Digital hanno effettuato vendite significative senza tuttavia abbandonare del tutto le proprie strategie di tesoreria.
Le società citate da Sigel di VanEck hanno abbandonato o ridotto le proprie disponibilità per una serie di motivi, tra cui il rimborso dei debiti, esigenze di capitale circolante, la restituzione di capitale agli azionisti e cambiamenti nella strategia aziendale.
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