Sequans Communications ha venduto i 314 Bitcoin rimanenti, completando l’uscita da una strategia di tesoreria in Bitcoin che un tempo aveva portato la società di semiconduttori a detenere più di 3.200 BTC.

Giovedì, la società francese di semiconduttori ha dichiarato che l’uscita fa seguito al rimborso del debito convertibile a maggio e le consentirà di concentrarsi nuovamente sulle sue attività principali nell’ambito dell’Internet degli oggetti (IoT) cellulare e delle radio definite dal software.

Il CEO Georges Karam ha dichiarato che la società ha utilizzato le vendite di Bitcoin per eliminare il proprio debito convertibile e rafforzare il bilancio, lasciando Sequans senza disponibilità in criptovalute e senza debiti in essere, fatta eccezione per gli obblighi di ricerca e sviluppo finanziati dal governo.

Sequans ha lanciato la sua strategia di tesoreria in Bitcoin nel giugno 2025, dopo aver annunciato una vendita da 384 milioni di dollari di titoli azionari e obbligazioni garantite convertibili. All’epoca, Karam definì Bitcoin «un asset di primo piano e un investimento interessante a lungo termine».

La società ha iniziato a ridurre le proprie disponibilità meno di sei mesi dopo, vendendo 970 BTC a novembre per rimborsare metà del debito convertibile. A maggio 2026, Sequans ha dichiarato di «non perseguire più» la strategia di tesoreria e che avrebbe monetizzato nel tempo i Bitcoin rimanenti.

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Nel 2026 aumentano le uscite dalle tesorerie in Bitcoin

Nel 2026, un numero crescente di società con tesorerie in asset digitali ha abbandonato o ridimensionato le proprie strategie di accumulo, nel contesto del mercato ribassista delle criptovalute.

Alla fine di luglio, Matthew Sigel, responsabile della ricerca sugli asset digitali presso VanEck, ha identificato almeno nove società che nel 2026 avevano liquidato completamente o abbandonato le proprie strategie di tesoreria in Bitcoin e criptovalute, oltre a diverse altre che avevano ridotto le proprie disponibilità.

Fonte: Mathew Sigel

La società Satsuma Technology, quotata nel Regno Unito, è stata tra quelle che hanno compiuto le inversioni di rotta più drastiche. Nel luglio 2025, la società ha raccolto 100 milioni di sterline britanniche (135 milioni di dollari) attraverso titoli di debito convertibili per espandere la propria tesoreria in Bitcoin, in quella che, secondo quanto riportato all’epoca da Cointelegraph, era una raccolta record nel Regno Unito per una tesoreria in Bitcoin.

Un anno dopo, gli azionisti hanno votato a stragrande maggioranza per restituire sostanzialmente tutto il capitale della società e cancellarne la quotazione. Successivamente, il consiglio di amministrazione ha autorizzato la chiusura delle sue attività di trading e la vendita dell’intera posizione di 669 BTC.

Tra le altre società che quest’anno hanno liquidato completamente le proprie disponibilità in Bitcoin figurano Bitdeer, Genius Group e Prenetics. Anche MARA Holdings ed Empery Digital hanno effettuato vendite significative senza tuttavia abbandonare del tutto le proprie strategie di tesoreria.

Le società citate da Sigel di VanEck hanno abbandonato o ridotto le proprie disponibilità per una serie di motivi, tra cui il rimborso dei debiti, esigenze di capitale circolante, la restituzione di capitale agli azionisti e cambiamenti nella strategia aziendale.

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