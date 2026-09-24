Bitcoin è stato scambiato vicino agli 83.200 dollari mentre le probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed raggiungevano circa il 75% e il Tesoro si preparava a un riacquisto di obbligazioni a lunga scadenza da 6 miliardi di dollari.

Punti chiave

Bitcoin è sceso sotto gli 84.000 dollari mentre il rendimento dei Treasury statunitensi decennali raggiungeva il livello più alto dal 2007.

Un analista ha stimato oltre il 70% le probabilità di un rialzo dei tassi della Fed a ottobre, mentre il Tesoro si preparava a un riacquisto di obbligazioni fino a 6 miliardi di dollari.

Bitcoin ha chiuso settembre in rialzo per tre anni consecutivi, mentre ottobre ha registrato in media un guadagno del 19,92%, secondo i dati di CoinGlass.

Bitcoin è sceso sotto gli 84.000 dollari durante le ore di negoziazione asiatiche di giovedì, calando fino a 83.200 dollari dopo che il rendimento dei Treasury statunitensi decennali è salito al livello più alto dal 2007.

Il rendimento decennale ha chiuso mercoledì al 5,11%, rispetto al 4,96% di martedì, raggiungendo durante la giornata il 5,13%. CME ha attribuito in parte la svendita delle obbligazioni ai dati più solidi sulle imprese statunitensi e all’aumento dei prezzi del petrolio.

«BTC ha retto bene anche con l’impennata dei tassi e un dollaro forte», ha scritto mercoledì James Stanley, analista senior di mercato per la macroeconomia globale presso FOREX.com. Stanley ha indicato 82.833 dollari come il prossimo livello da monitorare se il ritracciamento dovesse intensificarsi.

Il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è salito oltre il 5,1%, raggiungendo il livello più alto dal 2007. Fonte: TradingView

L’aumento dei rendimenti dei Treasury offre agli investitori rendimenti più elevati sul debito pubblico e può far aumentare i costi di finanziamento, esercitando potenzialmente pressione su Bitcoin e su altri asset rischiosi.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì un tetto di 6 miliardi di dollari per il riacquisto di obbligazioni previsto giovedì, con una scadenza residua di circa 20-30 anni, nell’ambito di un programma ampliato destinato a migliorare la liquidità del debito a lunga scadenza.

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Bas Kooijman, CEO e gestore patrimoniale presso DHF Capital, ha dichiarato che la maggiore attività economica negli Stati Uniti e i prezzi elevati dell’energia avevano accresciuto le aspettative di un ulteriore inasprimento da parte della Federal Reserve.

«I mercati ora attribuiscono una probabilità di circa il 70% a un rialzo a ottobre, rispetto a circa il 55% di ieri, mentre sono aumentate anche le aspettative di un ulteriore inasprimento nei prossimi mesi. Questa revisione delle aspettative continua a sostenere sia i rendimenti dei Treasury sia il dollaro», ha dichiarato Kooijman in un’analisi di mercato condivisa giovedì con Cointelegraph.

A meno di cinque settimane dalla riunione del 28 ottobre dei responsabili della politica monetaria statunitense, lo strumento Fedwatch del CME Group mostra una probabilità del 75,3% di un rialzo al 4,00-4,25%.

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Un rialzo a ottobre aumenterebbe i costi di finanziamento a breve termine, facendo potenzialmente aumentare il costo delle operazioni con leva su Bitcoin finanziate in dollari. BTC potrebbe risentirne prima di qualsiasi decisione se nuovi dati spingessero al rialzo i rendimenti e il dollaro.

«Dati resilienti sul mercato del lavoro o ulteriori segnali restrittivi potrebbero prolungare l’aumento dei rendimenti e sostenere il dollaro, mentre dati più deboli potrebbero indurre i trader a ridurre le aspettative di una mossa a ottobre e limitare i guadagni della valuta», ha dichiarato Kooijman.

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I trader di Bitcoin chiamano i mesi “settembre rosso” e “Uptober” per via dei loro andamenti storici opposti. Bitcoin è sceso in cinque settembre consecutivi dal 2017 al 2021, mentre ottobre si è concluso in rialzo in 10 dei 13 anni completati, secondo i dati raccolti da CoinGlass.

Settembre registra il rendimento medio più basso tra tutti i mesi della tabella, pari al -2,34%. Fonte: CoinGlass

Tuttavia, Bitcoin non ha chiuso settembre in territorio negativo dal 2022. Ha guadagnato a settembre del 2023, 2024 e 2025 e, finora, questo mese è in rialzo del 7,35%.

A ottobre l’aumento medio è stato del 19,92%, secondo solo a quello di novembre. Ma l’“Uptober” non ha mantenuto le promesse l’anno scorso, quando Bitcoin è sceso del 3,69%.

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