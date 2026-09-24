Il costo stimato è sceso di un altro dollaro dalla pubblicazione. Fonte: Yukon
Secondo StarkWare, la prima transazione QSB è stata minata e confermata il 26 agosto, con il lavoro ingegneristico di Tomer Giladi e l’invio diretto tramite il servizio Slipstream di MARA. La sua preparazione ha richiesto circa 3.100 ore-GPU distribuite su circa 100 GPU, con un costo computazionale di circa 320 dollari, escluse le commissioni della rete Bitcoin.
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Per trovare modi di ridurre tale costo, StarkWare, Yukon Research ed Eigen Labs hanno lanciato la sfida QSB il 16 settembre, invitando sviluppatori, ricercatori e agenti di intelligenza artificiale a rendere il software per la costruzione delle transazioni più veloce ed efficiente.
Nel suo ultimo aggiornamento, StarkWare ha affermato che la sfida ha prodotto 62 miglioramenti accettati in due attività computazionali necessarie a preparare una transazione QSB. Secondo StarkWare, ciò ha finito per ridurre il costo computazionale stimato di circa il 79%, sulla base dei test di benchmark.
Lo sviluppo arriva mentre cresce la preoccupazione che un computer quantistico sufficientemente potente possa compromettere le firme digitali a curva ellittica utilizzate da Bitcoin, consentendo potenzialmente agli aggressori di rubare le monete i cui indirizzi pubblici sono esposti.
I ricercatori stanno sviluppando protezioni resistenti ai computer quantistici, tra cui QSB. Tuttavia, StarkWare ha affermato di preferire ancora un soft fork — una modifica alle regole di consenso di Bitcoin — come migliore “risposta a lungo termine” per una protezione quantistica ampia su Bitcoin.
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