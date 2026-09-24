Il costo computazionale stimato per preparare una transazione Bitcoin resistente ai computer quantistici è sceso sotto i 67 dollari dopo una settimana di ottimizzazione, rispetto ai circa 320 dollari spesi per la prima transazione di questo tipo sulla mainnet ad agosto, secondo StarkWare.

I risultati sono arrivati dopo che i partecipanti alla Quantum-Safe Bitcoin Optimization Challenge hanno trovato modi per ridurre la computazione GPU necessaria a costruire una transazione Bitcoin resistente ai computer quantistici.

La riduzione potrebbe rendere più praticabile per i detentori di Bitcoin la difesa sperimentale contro futuri attacchi quantistici, che non richiede modifiche alle regole di consenso della rete. Tuttavia, le ottimizzazioni più recenti sono state dimostrate soltanto nei test di benchmark.

“Una costruzione che costa qualche centinaio di dollari per transazione è una demo. Una che costa 67 dollari è più vicina a qualcosa a cui un detentore con un grande saldo non esposto potrebbe ricorrere in caso d’emergenza”, ha scritto StarkWare nel suo aggiornamento del 23 settembre. Ora il dashboard mostra che il costo stimato è sceso a 66 dollari.

Bitcoin resistente ai computer quantistici, una soluzione “d’emergenza”

Il ricercatore di StarkWare Avihu Levy ha pubblicato ad aprile il progetto Quantum-Safe Bitcoin (QSB), delineando un modo per aggiungere una protezione basata su hash contro gli attacchi quantistici senza modificare le regole di consenso di Bitcoin. All’epoca lo descrisse come una “misura di ultima istanza” a causa dei costi, della complessità e della limitata applicabilità, continuando al contempo a sostenere modifiche a livello di protocollo.

Il costo stimato è sceso di un altro dollaro dalla pubblicazione. Fonte: Yukon

Secondo StarkWare, la prima transazione QSB è stata minata e confermata il 26 agosto, con il lavoro ingegneristico di Tomer Giladi e l’invio diretto tramite il servizio Slipstream di MARA. La sua preparazione ha richiesto circa 3.100 ore-GPU distribuite su circa 100 GPU, con un costo computazionale di circa 320 dollari, escluse le commissioni della rete Bitcoin.

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Per trovare modi di ridurre tale costo, StarkWare, Yukon Research ed Eigen Labs hanno lanciato la sfida QSB il 16 settembre, invitando sviluppatori, ricercatori e agenti di intelligenza artificiale a rendere il software per la costruzione delle transazioni più veloce ed efficiente.

Nel suo ultimo aggiornamento, StarkWare ha affermato che la sfida ha prodotto 62 miglioramenti accettati in due attività computazionali necessarie a preparare una transazione QSB. Secondo StarkWare, ciò ha finito per ridurre il costo computazionale stimato di circa il 79%, sulla base dei test di benchmark.

Lo sviluppo arriva mentre cresce la preoccupazione che un computer quantistico sufficientemente potente possa compromettere le firme digitali a curva ellittica utilizzate da Bitcoin, consentendo potenzialmente agli aggressori di rubare le monete i cui indirizzi pubblici sono esposti.

I ricercatori stanno sviluppando protezioni resistenti ai computer quantistici, tra cui QSB. Tuttavia, StarkWare ha affermato di preferire ancora un soft fork — una modifica alle regole di consenso di Bitcoin — come migliore “risposta a lungo termine” per una protezione quantistica ampia su Bitcoin.

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