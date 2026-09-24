Mercoledì gli afflussi negli ETF spot statunitensi su Bitcoin sono rallentati a 347 milioni di dollari, mentre Bitcoin è sceso sotto gli 84.000 dollari; gli afflussi nell’arco di cinque giorni hanno raggiunto 2,65 miliardi di dollari.

Mercoledì i fondi negoziati in borsa (ETF) spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per circa 347 milioni di dollari, prolungando a cinque sessioni di trading consecutive la loro serie positiva, anche se Bitcoin è sceso sotto gli 84.000 dollari dopo essere stato scambiato brevemente sopra gli 87.000 dollari.

Nelle cinque sessioni fino a mercoledì, i fondi hanno raccolto circa 2,65 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. Il totale di mercoledì è stato inferiore ai 714,75 milioni di dollari di martedì e al massimo del 2026, pari a 998,95 milioni di dollari, registrato lunedì.

Finora a settembre, i fondi hanno attirato 2,37 miliardi di dollari, compensando i deflussi precedenti e portando gli afflussi da inizio anno a circa 596 milioni di dollari.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il maggiore ETF spot statunitense su Bitcoin per patrimonio gestito, ha guidato gli afflussi di mercoledì con 166 milioni di dollari, seguito dal Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity con 143 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

Mercoledì gli ETF spot statunitensi su Ether hanno raccolto circa 105 milioni di dollari, segnando il loro quarto giorno consecutivo di afflussi netti e portando gli afflussi cumulativi a 13,8 miliardi di dollari. Gli ETF spot su XRP hanno aggiunto 18 milioni di dollari, portando gli afflussi cumulativi a circa 1,8 miliardi di dollari.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 83.743 dollari, in calo del 2,7% nelle 24 ore ma in rialzo del 9,5% nei sette giorni, secondo CoinGecko.

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