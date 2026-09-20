L’ETF Zcash (ZCSH) di Grayscale prevede un frazionamento azionario forward 3-per-1, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Alla chiusura delle contrattazioni del 28 settembre, gli azionisti riceveranno due azioni aggiuntive per ciascuna azione posseduta, secondo il documento.

Secondo un comunicato stampa di Grayscale, il frazionamento forward dovrebbe ridurre il prezzo per azione del fondo, con un aumento proporzionale del numero di azioni in circolazione.

Ipoteticamente, ciò significa che, se prima del frazionamento possedessi 10 azioni del valore di 300 $ ciascuna, per un totale di 3.000 $, dopo ne possiederesti 30 del valore di 100 $ ciascuna, per un totale invariato di 3.000 $, ha dichiarato il comunicato.

Il frazionamento renderà l’ETF più accessibile agli investitori, poiché il token ha aumentato il proprio valore di circa il 2.800% nell’ultimo anno e il prezzo per unità era considerato troppo elevato.

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Giovedì Cointelegraph ha riferito che Zcash (ZEC), una criptovaluta che consente agli utenti di effettuare transazioni schermate che nascondono gli indirizzi e gli importi delle transazioni utilizzando prove a conoscenza zero, aveva guadagnato circa il 20% in 24 ore, dopo che il cofondatore di Paradigm Matt Huang aveva rivelato che la società di investimenti in crypto aveva effettuato un acquisto non specificato di ZEC.

Huang ha descritto Zcash come un “complemento privato di Bitcoin” e ha inoltre sostenuto il suo fondo per gli sviluppatori, affermando che i finanziamenti a lungo termine restano importanti mentre avanzano le capacità informatiche offensive guidate dall’IA e il calcolo quantistico.

Il token ZEC di Zcash è salito fino a 1.521 $ venerdì mattina, ha riferito The Block, in quello che sarebbe considerato un nuovo massimo storico effettivo, prima di arretrare leggermente.

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