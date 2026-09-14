Estratto del testo finale, European Cyber Resilience Act. Fonte: European-Cyber-Resilience-Act.com
La misura è stata resa nota poche settimane dopo che due popolari fornitori di hardware wallet hanno reso note violazioni dei dati degli utenti che potrebbero portare a tentativi di phishing o di ingegneria sociale.
Il 4 settembre, il fornitore di hardware wallet Trezor ha rivelato che altri 67.000 clienti statunitensi erano a rischio a causa della violazione dei dati subita dal suo fornitore di servizi di spedizione, ShipMonk, superando i 14.000 utenti inizialmente stimati.
Mercoledì, Trezor e BitBox hanno avvertito gli utenti della presenza di e-mail di phishing camuffate da avvisi urgenti di sicurezza, dopo sospette compromissioni che hanno coinvolto servizi di posta elettronica di terze parti.
A giugno, la rete blockchain Layer-1 Zilliqa ha avvertito che una vulnerabilità nell’app Zilliqa Ledger avrebbe potuto consentire agli aggressori di recuperare le chiavi private degli utenti utilizzando dati on-chain disponibili pubblicamente.
Cointelegraph ha contattato i produttori di wallet Trezor e Ledger per un commento su come i fornitori di wallet avrebbero rispettato i nuovi requisiti di segnalazione.
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