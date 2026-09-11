Standard Chartered prevede che SKY quintuplicherà fino a 0,325 $ entro il 2028

La banca prevede che Sky trasferirà ai detentori dei token un valore cinque volte maggiore entro il 2028, mentre l’adozione di USDS e la capacità di prestito continuano a espandersi.

Standard Chartered ha avviato la copertura del token SKY di Sky con un obiettivo di prezzo di 0,325 $ per la fine del 2028, cinque volte superiore agli 0,065 $ indicati in un rapporto di venerdì condiviso con Cointelegraph.

Geoff Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali della banca, ha paragonato Sky, una piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) precedentemente nota come MakerDAO, a una «banca federale» perché emette stablecoin, crea un quadro di governance e applica ai mutuatari un tasso d’interesse all’ingrosso.

Kendrick ha scritto che Sky restituisce valore ai detentori dei token principalmente attraverso ricompense per lo staking, mentre i riacquisti di token rappresentano una quota minore.

Sky è il terzo maggiore emittente di stablecoin, dopo Tether e Circle, e il maggiore emittente di stablecoin con rendimento.

Kendrick ha aggiunto che la previsione implica che SKY manterrà sostanzialmente il passo con Ether e supererà Bitcoin fino al 2028. La banca prevede Ether a 18.000 $ e Bitcoin a 300.000 $ entro la fine del 2028.

Secondo DeFiLlama, il token sUSDS di Sky, che genera rendimento, aveva 4,5 miliardi di dollari di valore totale bloccato e offriva un rendimento percentuale annuo del 3,6%.

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