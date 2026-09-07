Zcash raggiunge il prezzo più alto dal 2016 mentre la capitalizzazione di mercato supera i 20 miliardi di dollari

ZEC ha guadagnato il 45% nell’ultima settimana, prolungando il rialzo iniziato dopo che Grayscale ha convertito il suo Zcash Trust in un ETF che ha iniziato a essere negoziato il 25 agosto.

Zcash (ZEC) è salito al prezzo più alto dal 2016, prolungando un rialzo che ha portato la capitalizzazione di mercato della criptovaluta incentrata sulla privacy oltre i 20 miliardi di dollari.

ZEC ha raggiunto 1.249,28 dollari prima di arretrare a circa 1.195 dollari lunedì, secondo CoinGecko dati. Il token ha guadagnato circa il 45% nell’ultima settimana e il 138% in 30 giorni.

Il rialzo lascia Zcash al di sotto del record dell’epoca del lancio. CoinGecko indica un massimo storico di 3.191,93 dollari il 28 ottobre 2016, quando era disponibile soltanto una piccola quantità di token.

Zcash consente agli utenti di scegliere tra transazioni pubbliche e “schermate”. Queste ultime utilizzano prove a conoscenza zero per verificare i pagamenti senza rivelare il mittente, il destinatario o l’importo della transazione.

“Per gli utenti che danno priorità alla privacy, questa potrebbe diventare una funzionalità ‘indispensabile’”, ha detto il responsabile della ricerca di Grayscale, Zach Pandl, in un’analisi del 31 agosto.

Pandl ha affermato che l’intelligenza artificiale potrebbe aumentare la domanda di privacy finanziaria rendendo più facile collegare le transazioni pubbliche sulle blockchain alle identità degli utenti.

Zcash è stato in forte rialzo da quando Grayscale ha convertito il suo Zcash Trust esistente in un fondo negoziato in borsa. Il prodotto, negoziato con il ticker ZCSH, ha iniziato a essere scambiato sul NYSE ARCA il 25 agosto, offrendo agli investitori un’esposizione a ZEC attraverso conti di intermediazione.

L’ETF ha chiuso venerdì a 83,77 dollari per azione, con 463,2 milioni di dollari in attività in gestione, secondo il sito web del fondo. I mercati statunitensi sono chiusi lunedì per la festività del Labor Day.

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