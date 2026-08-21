Grafico del prezzo di MANTRA nelle ultime 24 ore. Fonte: CoinGecko
La pagina di stato di MANTRA ha classificato l’incidente come un’interruzione completa che interessa gli endpoint pubblici, i validatori, le operazioni di migrazione del bridge e i relay IBC (Inter-Blockchain Communication) gestiti da MANTRA. Il team ha dichiarato che non riavvierà la rete finché non sarà certo che sia sicuro farlo.
L’RPC pubblico della rete indicava il blocco 17.449.398, prodotto alle 23:13 UTC di giovedì, come il blocco più recente. MANTRA ha pubblicato il primo avviso sull’incidente alle 23:44, mentre CoinGecko mostrava che il token aveva raggiunto il minimo intorno alle 23:10.
MANTRA non ha dichiarato se il movimento del prezzo fosse collegato all’incidente o se qualche asset fosse andato perso o fosse stato messo a rischio.
Cointelegraph ha contattato il team di MANTRA per ottenere ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.
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L’ultimo calo segue il crollo dell’aprile 2025 dell’ex token OM di MANTRA, che è crollato di oltre il 90% da circa 6,30 $ a meno di 0,50 $, cancellando oltre 5 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
A giugno, Inveniam Capital Partners ha annunciato l’intenzione di acquisire MANTRA dopo aver investito 20 milioni di dollari nel progetto nel 2025. L’acquisizione è seguita ai licenziamenti e alla ristrutturazione di gennaio, dopo che il CEO John Patrick Mullin aveva descritto il 2025 come l’anno più difficile del progetto.
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