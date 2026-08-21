Il token si è ripreso fino a circa 0,0044 $ dopo aver segnato un nuovo minimo, mentre gli exchange hanno sospeso i depositi e i prelievi dalla MANTRA Chain bloccata.

Il token nativo di MANTRA è crollato del 18,5% dal massimo delle ultime 24 ore fino a raggiungere il minimo storico poco prima che MANTRA Chain smettesse di produrre blocchi e il suo team annunciasse un arresto precauzionale a causa di un incidente inspiegabile.

Secondo CoinGecko, MANTRA è sceso da 0,005060 $ a un minimo storico di 0,004126 $ intorno alle 23:00 UTC di giovedì. In seguito si è ripreso fino a circa 0,0044 $, ma è rimasto in calo di circa il 10% nelle 24 ore, mentre il volume degli scambi è aumentato di quasi il 600%, raggiungendo i 24 milioni di dollari.

MANTRA ha dichiarato venerdì di essere “a conoscenza di un incidente che interessa MANTRA Chain” e di aver arrestato la rete come misura precauzionale mentre conduceva le indagini. “Non abbiamo ancora una causa principale né una tempistica da condividere”, ha dichiarato il progetto, aggiungendo che tutti gli endpoint e le transazioni erano stati congelati.

L’arresto impedisce lo spostamento degli asset su MANTRA Chain e ha spinto gli exchange interessati a sospendere depositi e prelievi, senza che sia stata indicata una tempistica per la ripresa di nessuno dei due servizi.

Grafico del prezzo di MANTRA nelle ultime 24 ore. Fonte: CoinGecko

MANTRA Chain resta bloccata mentre proseguono le indagini

La pagina di stato di MANTRA ha classificato l’incidente come un’interruzione completa che interessa gli endpoint pubblici, i validatori, le operazioni di migrazione del bridge e i relay IBC (Inter-Blockchain Communication) gestiti da MANTRA. Il team ha dichiarato che non riavvierà la rete finché non sarà certo che sia sicuro farlo.

L’RPC pubblico della rete indicava il blocco 17.449.398, prodotto alle 23:13 UTC di giovedì, come il blocco più recente. MANTRA ha pubblicato il primo avviso sull’incidente alle 23:44, mentre CoinGecko mostrava che il token aveva raggiunto il minimo intorno alle 23:10.

MANTRA non ha dichiarato se il movimento del prezzo fosse collegato all’incidente o se qualche asset fosse andato perso o fosse stato messo a rischio.

Cointelegraph ha contattato il team di MANTRA per ottenere ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

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L’ultimo calo segue il crollo dell’aprile 2025 dell’ex token OM di MANTRA, che è crollato di oltre il 90% da circa 6,30 $ a meno di 0,50 $, cancellando oltre 5 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

A giugno, Inveniam Capital Partners ha annunciato l’intenzione di acquisire MANTRA dopo aver investito 20 milioni di dollari nel progetto nel 2025. L’acquisizione è seguita ai licenziamenti e alla ristrutturazione di gennaio, dopo che il CEO John Patrick Mullin aveva descritto il 2025 come l’anno più difficile del progetto.

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