Secondo il prospetto informativo preliminare, l’ETF Grayscale Worldcoin dovrebbe essere quotato sul Nasdaq con il simbolo GWLD.
BitGo Bank & Trust si occuperà della custodia dei Worldcoin (WLD), mentre BNY Mellon fungerà da amministratore e agente di trasferimento. CSC Delaware Trust Company ricoprirà il ruolo di trustee.
Il documento depositato non rivela ancora dettagli sulle commissioni di gestione, sull’investimento iniziale, sui partecipanti autorizzati o sui fornitori di liquidità.
WLD è un token ERC-20 basato sulla blockchain di Ethereum che funge da token nativo di World, un progetto che utilizza la verifica biometrica per distinguere gli esseri umani dai bot, fondato dal CEO di OpenAI Sam Altman.
L’ETF Worldcoin proposto si aggiunge ai 17 prodotti negoziati in borsa legati alle criptovalute offerti da Grayscale, tra cui quelli che replicano l’andamento di Bitcoin (BTC), XRP (XRP), Solana (SOL), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE) e Chainlink (LINK).