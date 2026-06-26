Operatori di SOL rimangono divisi su tempistica dell'accumulo

La scorsa settimana Solana (SOL) ha conquistato il 95% di tutta l’attività di trading di azioni tokenizzate sulle blockchain, stabilendo un nuovo record con un volume di scambi pari a 1,29 miliardi di dollari. Questo aumento si verifica mentre SOL viene scambiato a un prezzo inferiore di oltre il 75% rispetto al suo massimo storico vicino ai 295 dollari, lasciando i trader di SOL divisi sul fatto che l’asset si stia avvicinando al minimo del ciclo.

L’attività on-chain di SOL continua ad espandersi su diversi indicatori, anche se l’inversione di tendenza del prezzo di SOL rimane al centro dell’attenzione degli operatori di mercato.

Titoli azionari tokenizzati su Solana registrano attività record

I dati mostrano che Solana ha generato 21 milioni di dollari di ricavi settimanali dalle app, superando Ethereum, Hyperliquid e Base. Nell’ultimo mese, le applicazioni di Solana hanno prodotto 82,84 milioni di dollari di ricavi, rispetto ai 67,43 milioni di dollari di Hyperliquid e ai circa 51 milioni di dollari di Ethereum.

Ricavi delle app generati dalle reti. Fonte: DefiLlama

Solana ha inoltre guidato la diffusione del trading di azioni tokenizzate sulla propria blockchain. Secondo un rapporto indipendente di Solana Floor, la rete ha registrato la settimana più redditizia di sempre per il trading di azioni tokenizzate, con un volume pari a 1,29 miliardi di dollari, che rappresenta il 95% dell’attività complessiva su tutte le blockchain.

Secondo Solana Floor, il volume della scorsa settimana ha superato il totale dell’intero mese precedente, trainato in gran parte dal lancio del token SPCX, relativo all’IPO di SpaceX.

Allo stesso tempo, il valore totale bloccato (TVL) su Solana si attesta a circa 5,7 miliardi di dollari. Il TVL misura il valore delle risorse depositate nelle applicazioni di finanza decentralizzata e funge da indicatore della partecipazione di capitale sulla blockchain.

Grafico del TVL di Solana. Fonte: DefiLlama

Tale cifra è ben al di sotto del massimo storico del TVL di Solana, pari a circa 13 miliardi di dollari e registrato nel settembre 2025, a dimostrazione del fatto che il capitale investito nelle applicazioni DeFi non è tornato ai livelli massimi del ciclo, nonostante la forte attività transazionale e la generazione di ricavi.

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Operatori di SOL rimangono divisi su tempistica dell'accumulo

Gli analisti di mercato e i trader rimangono divisi sul fatto che SOL sia già entrato in una fase di consolidamento duratura.

Il trader di criptovalute Ardi ha affermato che Solana si sta avvicinando all’area che attirerà l’attenzione dei trader in vista del prossimo ciclo rialzista. Ardi ha sottolineato che SOL ha già registrato un calo di circa il 77%, scendendo a 60 dollari dal picco del ciclo vicino ai 295 dollari.

Basandosi sulla compressione storica dei drawdown osservata in Bitcoin ed Ether, Ardi ha affermato che un calo dell’80–85% porterebbe SOL nella fascia compresa tra i 45 e i 60 dollari, la zona di accumulo più interessante.

Analisi di Ardi su SOL/USD. Fonte: X

Il trader di criptovalute Bluntz ha espresso un punto di vista più costruttivo, sostenendo che la formazione di una divergenza rialzista settimanale del prezzo rispetto all’indice di forza relativa (RSI), a seguito di un calo dell’80%, si verifica spesso in prossimità dei minimi di mercato. Il trader ha lasciato intendere che, sulla base di questo scenario, SOL potrebbe registrare un trend al rialzo prima piuttosto che dopo.

Nel frattempo, il trader di criptovalute Dyme ha esortato alla cautela, osservando che Solana ha impiegato circa 500 giorni, da maggio 2022 a ottobre 2023, per costruire una base prima della sua ultima importante ripresa. Il confronto suggerisce che SOL potrebbe richiedere un periodo più lungo di andamento laterale prima che si formi un minimo duraturo.

Grafico settimanale di SOL/USD, analisi di Dyme. Fonte: X

Anche il fondatore di Trading Stable, Ryan Clark, ha messo in discussione il recente ottimismo, sottolineando che SOL continua a essere scambiato al di sotto delle medie mobili semplici settimanali chiave a 50 e 200 periodi. L’analista, noto con il soprannome di HORSE, ha affermato che un ritorno al di sopra della fascia dei 90 dollari fornirebbe un segnale tecnico più forte.

Per ora, il dibattito verte sul fatto che la domanda di SOL possa aumentare ulteriormente prima che il prezzo raggiunga la fascia compresa tra i 45 e i 60 dollari.