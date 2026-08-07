La prossima altcoin season nel settore delle criptovalute potrebbe produrre un numero inferiore di vincitori, poiché gli investitori istituzionali concentrano la loro attività su un gruppo più ristretto di asset digitali, secondo il market maker di criptovalute Wintermute.

Nel suo rapporto sui flussi over-the-counter (OTC) relativo al primo semestre del 2026, Wintermute ha affermato che le controparti istituzionali hanno generato il 72% dei flussi spot su tutti i token presenti sul proprio desk OTC, la quota più alta mai registrata. Si tratta di un aumento rispetto al 61% della seconda metà del 2025 e al 59% della prima metà dello scorso anno.

Con l’attività istituzionale concentrata su un numero minore di token e che si affievolisce più rapidamente dopo i rialzi dei prezzi, i risultati suggeriscono che i futuri rialzi delle altcoin potrebbero diventare più limitati e selettivi. Wintermute ha affermato che la liquidità si sta concentrando sugli asset preferiti dalle istituzioni, mentre l’attività nella “coda lunga” del mercato si è indebolita.

Tra la prima metà del 2024 e la prima metà del 2026, il numero di token unici negoziati dalle controparti istituzionali di Wintermute è cresciuto solo del 24%, rispetto al 76% registrato tra i clienti al dettaglio. L’azienda ha inoltre rilevato che l’attività istituzionale a seguito di un’impennata del prezzo e del volume di un token si affievoliva dopo circa un giorno. Al contrario, l’attività al dettaglio rimaneva in genere elevata per circa tre giorni.

Percentuale dei flussi spot interbancari fuori borsa. Fonte: Wintermute

Capitale altcoin sempre più concentrato

I risultati di Wintermute aggiungono dati OTC proprietari ai segnali che indicano come il capitale si stia concentrando su un gruppo più ristretto di altcoin nell’ambito del mercato più ampio.

Il 20 giugno, Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha affermato che la tradizionale rotazione dei profitti generati dal Bitcoin verso asset crypto di minore capitalizzazione era «praticamente scomparsa». I dati di CryptoQuant hanno mostrato che il volume degli scambi nelle coppie di altcoin denominate in Bitcoin era vicino al livello più basso dal 2021.

Nel frattempo, le 10 maggiori altcoin diverse dalle stablecoin rappresentavano circa l’80,5% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute diverse dal Bitcoin e dalle stablecoin.

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Kaiko ha individuato una concentrazione simile nel trading sulle piattaforme di scambio. Nel luglio 2025, il fornitore di dati ha affermato che le 10 altcoin più grandi rappresentavano il 63% del volume di trading delle altcoin, in aumento rispetto al 50% circa di alcuni mesi prima, mentre l’attività relativa ai token minori si indeboliva.

Anche Andrei Grachev, managing partner di DWF Labs, ha sostenuto che i rialzi generalizzati delle altcoin stavano lasciando il posto a movimenti settoriali selettivi. Il 15 marzo, Grachev ha affermato che troppi token erano in competizione per un capitale limitato, mentre gli investitori istituzionali rimanevano concentrati su Bitcoin, Ether e real-world asset tokenizzati.