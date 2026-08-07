Percentuale dei flussi spot interbancari fuori borsa. Fonte: Wintermute
I risultati di Wintermute aggiungono dati OTC proprietari ai segnali che indicano come il capitale si stia concentrando su un gruppo più ristretto di altcoin nell’ambito del mercato più ampio.
Il 20 giugno, Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha affermato che la tradizionale rotazione dei profitti generati dal Bitcoin verso asset crypto di minore capitalizzazione era «praticamente scomparsa». I dati di CryptoQuant hanno mostrato che il volume degli scambi nelle coppie di altcoin denominate in Bitcoin era vicino al livello più basso dal 2021.
Nel frattempo, le 10 maggiori altcoin diverse dalle stablecoin rappresentavano circa l’80,5% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute diverse dal Bitcoin e dalle stablecoin.
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Kaiko ha individuato una concentrazione simile nel trading sulle piattaforme di scambio. Nel luglio 2025, il fornitore di dati ha affermato che le 10 altcoin più grandi rappresentavano il 63% del volume di trading delle altcoin, in aumento rispetto al 50% circa di alcuni mesi prima, mentre l’attività relativa ai token minori si indeboliva.
Anche Andrei Grachev, managing partner di DWF Labs, ha sostenuto che i rialzi generalizzati delle altcoin stavano lasciando il posto a movimenti settoriali selettivi. Il 15 marzo, Grachev ha affermato che troppi token erano in competizione per un capitale limitato, mentre gli investitori istituzionali rimanevano concentrati su Bitcoin, Ether e real-world asset tokenizzati.