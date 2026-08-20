HYPE ha raggiunto i 72 dollari dopo che Trump ha dichiarato che la CFTC stava perseguendo un accesso conforme alle normative statunitensi per Hyperliquid, sebbene non sia stato pubblicato alcun piano normativo formale.

Il token nativo di Hyperliquid è aumentato di oltre il 20% nell’arco di 24 ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le autorità di regolamentazione stavano lavorando a un percorso conforme alle normative per rendere la piattaforma di trading decentralizzata disponibile agli utenti americani.

HYPE era scambiato intorno ai 62 dollari immediatamente prima delle dichiarazioni di Trump, per poi balzare fino al 16% raggiungendo un massimo nelle 24 ore di 72,28 dollari, secondo CoinGecko. In seguito si è stabilizzato intorno ai 70 dollari, in rialzo di circa il 20% nell’ultima giornata, con un volume di scambi nelle 24 ore che ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari.

«Capisco che anche Mike stia lavorando per portare Hyperliquid negli Stati Uniti in modo pienamente conforme alle normative e legale», Trump ha dichiarato durante un evento alla Casa Bianca mercoledì, riferendosi al presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Selig. «Ci sta lavorando molto duramente.»

Hyperliquid è una piattaforma di trading decentralizzata e una blockchain layer-1, nota soprattutto per il suo exchange onchain di futures perpetui. È la più grande piattaforma decentralizzata per i perpetual, con una quota di circa il 40% del volume di scambi del settore negli ultimi 30 giorni, pari a circa 201 miliardi di dollari, secondo DefiLlama.

Né la CFTC né Hyperliquid hanno pubblicato una proposta formale che spieghi come funzionerebbe l’accesso dagli Stati Uniti, se sia stata presentata una richiesta o quando potrebbe essere lanciato un servizio conforme alle normative.

Grafico del prezzo di Hyperliquid nelle 24 ore. Fonte: CoinGecko

Le scommesse sulle opzioni della società che detiene la tesoreria di HYPE sollevano perplessità

Nel frattempo, le azioni di Hyperliquid Strategies, una società quotata al Nasdaq che detiene HYPE in tesoreria e che viene scambiata con il ticker PURR, hanno chiuso mercoledì a 9,39 dollari, in rialzo del 30,4%, secondo Yahoo Finance. Nonostante condivida il nome del protocollo, la società ha dichiarato di essere indipendente e di non essere affiliata a Hyperliquid.

Circa quattro ore prima dell’intervento di Trump, qualcuno avrebbe pagato circa 65.000 dollari per 719 opzioni call PURR con un prezzo di esercizio di 8 dollari e scadenza a metà ottobre. Secondo CNBC, i contratti sono stati acquistati a circa 0,90 dollari ciascuno e alla chiusura erano quotati a 2,45 dollari, portando il valore della posizione a circa 176.000 dollari e generando un guadagno non realizzato di circa 111.000 dollari.

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I dati di mercato ritardati ricavati dalla Options Price Reporting Authority corroborano l’attività insolitamente intensa sul contratto. I dati di OptiView hanno mostrato che durante la seduta sono state scambiate 2.575 call con strike a 8 dollari e scadenza a ottobre, rispetto ai soli 67 contratti precedentemente presenti nell’open interest. Il volume è stato oltre 140 volte superiore alla media del contratto negli ultimi 30 giorni.

I dati disponibili al pubblico non identificano l’acquirente né stabiliscono che l’operazione fosse basata su informazioni rilevanti non pubbliche.

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