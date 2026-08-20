Grafico del prezzo di Hyperliquid nelle 24 ore. Fonte: CoinGecko
Nel frattempo, le azioni di Hyperliquid Strategies, una società quotata al Nasdaq che detiene HYPE in tesoreria e che viene scambiata con il ticker PURR, hanno chiuso mercoledì a 9,39 dollari, in rialzo del 30,4%, secondo Yahoo Finance. Nonostante condivida il nome del protocollo, la società ha dichiarato di essere indipendente e di non essere affiliata a Hyperliquid.
Circa quattro ore prima dell’intervento di Trump, qualcuno avrebbe pagato circa 65.000 dollari per 719 opzioni call PURR con un prezzo di esercizio di 8 dollari e scadenza a metà ottobre. Secondo CNBC, i contratti sono stati acquistati a circa 0,90 dollari ciascuno e alla chiusura erano quotati a 2,45 dollari, portando il valore della posizione a circa 176.000 dollari e generando un guadagno non realizzato di circa 111.000 dollari.
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I dati di mercato ritardati ricavati dalla Options Price Reporting Authority corroborano l’attività insolitamente intensa sul contratto. I dati di OptiView hanno mostrato che durante la seduta sono state scambiate 2.575 call con strike a 8 dollari e scadenza a ottobre, rispetto ai soli 67 contratti precedentemente presenti nell’open interest. Il volume è stato oltre 140 volte superiore alla media del contratto negli ultimi 30 giorni.
I dati disponibili al pubblico non identificano l’acquirente né stabiliscono che l’operazione fosse basata su informazioni rilevanti non pubbliche.
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