I profitti aggregati on-chain di Bitcoin sono entrati nella quarta settimana, ma un analista popolare ha avvertito che il «rischio di ribasso» del prezzo di BTC rimaneva presente.

Bitcoin (BTC) si discosta dal comportamento tipico dei mercati ribassisti, mentre una classica metrica on-chain registra la sua più lunga serie rialzista del 2026.





Punti chiave:





La metrica SOPR di Bitcoin è rimasta al di sopra del suo punto di pareggio, pari a 1, per tre settimane intere: il periodo più lungo del 2026.

L’analisi suggerisce che la redditività degli UTXO rifletta un ritorno a condizioni di mercato rialziste.

David Puell afferma che il SOPR deve rimanere rialzista più a lungo e prevede un ulteriore ribasso del prezzo di BTC.





I dati SOPR ripetono l’attività delle prime fasi del mercato rialzista





I dati della piattaforma di analisi crypto CryptoQuant mostrano che lo spent output profit ratio (SOPR) è ora al di sopra del suo livello di pareggio, pari a 1, dal 19 agosto. Il SOPR misura in quale misura le monete movimentate on-chain lo siano a un prezzo superiore o inferiore rispetto alla transazione precedente.





La metrica, che generalmente oscilla in un intervallo ristretto intorno a 1, attualmente misura 1,002. I valori superiori a 1 indicano che le monete vengono movimentate per lo più in profitto — un segnale di momentum complessivamente rialzista del mercato. Questo segnale persiste ormai da tre settimane, segnando finora il periodo più lungo di SOPR rialzista del 2026.





Grafico del SOPR di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





Il SOPR può essere suddiviso per coorte di portafogli per distinguere la redditività degli investitori più recenti da quella degli investitori di più lunga data. Commentando i dati del SOPR relativi ai detentori a breve termine (STH), ovvero i portafogli che detengono un UTXO senza venderlo per un periodo massimo di sei mesi, la piattaforma di analisi on-chain Checkonchain ha alimentato le speranze che Bitcoin stia mettendo a segno una ripresa rialzista di lungo periodo.





«Nei mercati ribassisti, i rialzi che riportano in profitto tendono a essere venduti. Nei mercati rialzisti, movimenti brevi e bruschi al di sotto del punto di pareggio tendono a trasformarsi in opportunità di acquisto sui ribassi. La struttura attuale sta iniziando ad assomigliare maggiormente a quelle riprese iniziali dei mercati rialzisti», ha riferito ai suoi follower su X nel fine settimana.





Dati STH-SOPR di Bitcoin. Fonte: Checkonchain su X.com





Puell mantiene il «rischio di ribasso» per il prezzo di Bitcoin nonostante il recupero del SOPR





Nonostante BTC/USD si mantenga in un intervallo locale intorno agli 80.000 dollari mentre prosegue la serie di redditività del SOPR, la coppia potrebbe comunque toccare nuovi minimi macroeconomici in questo ciclo, avverte uno degli analisti più noti del settore.





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In un’ intervista rilasciata a CryptoQuant il 4 settembre, David Puell, gestore di portafoglio di ARK Invest e creatore dell’indicatore del prezzo di BTC Puell Multiple, ha affermato che servivano ulteriori prove per ritenere che il prossimo minimo del mercato ribassista fosse già stato raggiunto.





Alla domanda su come potrebbe evolvere nel quarto trimestre il rialzo del 25% di Bitcoin ad agosto, Puell ha suggerito che un ulteriore rialzo fosse l’esito meno probabile.





«A nostro avviso, per ora lo consideriamo un rischio di ribasso», ha dichiarato.





Puell ha indicato i segnali del SOPR come un prerequisito fondamentale per modificare il suo orientamento di lungo periodo, affermando che l’indicatore deve rimanere sopra 1 per un periodo prolungato, con gli investitori che «realizzano profitti con costanza senza che il prezzo torni a un nuovo minimo».





Bitcoin deve inoltre iniziare a segnare una serie di massimi e minimi crescenti — uno schema che Cointelegraph ha riferito essere ancora assente sui timeframe settimanali.





Alla fine di agosto, Ki Young Ju, CEO di CryptoQuant, ha descritto il mercato ribassista come già «finito» sulla scia delle ultime letture del suo indicatore proprietario del ciclo del mercato rialzista/ribassista.



