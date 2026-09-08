Bitcoin (BTC) è sceso sotto i 78.000 dollari all’apertura di martedì a Wall Street, mentre gli asset rischiosi calavano a causa delle rinnovate tensioni in Medio Oriente.





Punti chiave:





Bitcoin è sceso brevemente sotto i 78.000 dollari per la prima volta dal 3 settembre, a seguito della pressione al ribasso sulle azioni statunitensi.

Il greggio WTI ha raggiunto i massimi degli ultimi tre mesi, sfiorando i 95 dollari al barile, a seguito dei rinnovati attacchi militari in Medio Oriente.

Bitcoin deve mantenersi sopra i 78.300 dollari per evitare una ripetizione del crollo di maggio, avverte l’analisi.





Bitcoin e azioni scendono mentre i problemi in Medio Oriente fanno impennare il petrolio





I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD è sceso fino a 77.600 dollari prima di un modesto rimbalzo, raggiungendo i livelli più bassi dal 3 settembre.





Grafico BTC/USD a un'ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le notizie sugli attacchi degli Houthi contro città e infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita hanno pesato sulle azioni statunitensi all'inizio della prima sessione di trading dopo la festività del Labor Day. Al momento della stesura, l'S&P 500 e l'indice Nasdaq Composite, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, erano in calo rispettivamente dello 0,5% e dello 0,4%.





Grafico giornaliero dell'S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I prezzi del petrolio hanno reagito agli eventi in modo più pronunciato: il greggio WTI è salito verso i 95 dollari al barile, il livello più alto dall'8 giugno. Il greggio Brent ha puntato alla soglia dei 100 dollari per la prima volta dal 24 luglio.





Grafico a un giorno dei CFD sul petrolio greggio WTI statunitense. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Commentando un contemporaneo aumento record dei prezzi del diesel negli Stati Uniti, la risorsa di trading The Kobeissi Letter ha osservato che «di conseguenza, le aspettative d’inflazione continuano ad aumentare». Come riportato da Cointelegraph, ciò è stato particolarmente evidente nell’indice dei prezzi al consumo (CPI), un indicatore dell’inflazione la cui pubblicazione è nuovamente prevista per venerdì.





In un post pubblicato lunedì su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minimizzato l’impennata del petrolio, promettendo prezzi più bassi in futuro.





«I prezzi del petrolio crolleranno, come sta scendendo tutto il resto (ma ancora di più!), quando VINCEREMO la guerra con l’Iran. Tre dollari al gallone, ma alla fine sotto i due dollari al gallone», ha scritto.





L’analisi mostra che il prezzo di BTC sta replicando il fallito breakout di maggio





Parlando dell’attuale andamento del prezzo di BTC, il trader e analista Rekt Capital ha adottato un tono prudente, tracciando paragoni con il fallito breakout di Bitcoin a maggio.





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All’epoca, BTC/USD raggiunse gli 82.800 dollari prima di invertire la rotta, per poi consolidarsi a 78.300 dollari e infine scendere verso nuovi minimi macro intorno ai 57.000 dollari.





«Il nuovo test di ~78.300 dollari è ora in corso», ha osservato in un post su X.





Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





Se l’attuale zona non riuscisse a mantenere il ruolo di supporto, BTC/USD segnerebbe un altro massimo decrescente in una serie che risale a ottobre 2025, mantenendo saldamente in vigore il mercato ribassista del 2026.





«In definitiva, una chiusura settimanale al di sotto di 78.300 $, seguita da un nuovo test ribassista proprio come all’inizio di maggio, probabilmente confermerebbe una rottura», ha sostenuto Rekt Capital in un’analisi separata su X.



