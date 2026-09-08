Le balene di Bitcoin (BTC) hanno più motivi per vendere che in qualsiasi altro momento della storia recente di Bitcoin, poiché i loro profitti non realizzati hanno raggiunto livelli record.





Punti chiave:





Il 4 settembre i profitti non realizzati delle balene holder a breve termine di Bitcoin sono saliti a 9 miliardi di dollari, il valore più alto mai registrato dai dati di CryptoQuant.

La redditività è sensibile a piccole oscillazioni del prezzo di BTC e diminuisce di 1,5 miliardi di dollari in caso di un calo giornaliero del 2% di BTC/USD.

Le riserve dell’exchange Binance si stanno avvicinando ai massimi degli ultimi due anni, a circa 692.000 BTC.





Le balene holder a breve termine detengono enormi profitti non realizzati





I dati della piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant mostrano che gli investitori balena più recenti detengono attualmente guadagni non realizzati per un valore superiore a 9 miliardi di dollari.





Questa è la cifra più alta mai registrata da CryptoQuant da quando ha iniziato a monitorare la redditività delle balene nel 2016. Il dato riguarda le balene holder a breve termine (STH), ovvero i wallet che detengono monete da meno di sei mesi.





Il 4 settembre il profitto non realizzato aggregato della coorte di balene STH ha raggiunto un nuovo massimo pluriennale di 9,07 miliardi di dollari. Tuttavia, essendo sensibile ai movimenti del prezzo spot, il giorno successivo è diminuito del 17%, mentre BTC/USD è sceso di poco meno del 2%. Questo perché il punto di pareggio delle balene STH è più vicino al prezzo spot corrente rispetto a quello delle LTH. La base di costo delle balene STH si aggira attualmente intorno ai 69.000 dollari.

Profitti e perdite non realizzati delle balene STH di Bitcoin. Fonte: CryptoQuant





Nell’analisi correlata, CryptoQuant ha avvertito che un ulteriore ribasso del prezzo di BTC potrebbe indurre le balene STH a vendere, poiché i nuovi investitori sono tradizionalmente considerati speculativi e più sensibili ai movimenti di mercato di minore entità.





«Un profitto non realizzato di questa entità rappresenta un’esposizione. Una coorte che registra un guadagno cartaceo record può trasformarsi in venditrice non appena il prezzo oscilla, e storicamente le balene STH sono le più rapide a prendere profitto quando ne hanno l’opportunità», ha commentato.





Riserve di BTC di Binance vicine ai massimi degli ultimi due anni





In precedenza, Cointelegraph aveva riferito della liquidità in vendita presente nei libri ordini degli exchange, che manteneva il prezzo spot al di sotto degli 83.000 dollari.





Correlato: Intervento sullo yen e dati sull’inflazione statunitense: cinque cose da sapere su Bitcoin questa settimana





Il rischio di vendite da parte dei detentori a breve termine è indicato anche dai dati on-chain, che mostrano afflussi crescenti verso gli exchange dall’inizio di maggio. Il 2 settembre, le riserve di BTC su Binance, il maggiore exchange, hanno raggiunto 691.658 BTC, il dato più alto dal novembre 2024.





Riserve di BTC di Binance. Fonte: CryptoQuant





Commentando tuttavia la tendenza, CryptoQuant ha descritto la partecipazione delle whale agli afflussi sugli exchange come «relativamente contenuta».





«La tensione principale è chiara: la liquidità e il posizionamento su Binance rimangono ordinati, ma l’elevato livello delle riserve significa che qualsiasi breakout significativo sopra gli 83.000 dollari richiederà un assorbimento forte e sostenuto sul mercato spot da parte degli ETF e della domanda organica per smaltire l’offerta disponibile», ha scritto domenica.





CryptoQuant ha ribadito la necessità che la domanda spot di Bitcoin torni sul mercato, un fattore chiave assente dal mercato per tutto il 2026.



