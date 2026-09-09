Il piano azionario per i dirigenti della società giapponese Metaplanet, che detiene una tesoreria in Bitcoin, continua a suscitare la reazione negativa degli azionisti per i timori di diluizione azionaria.

Diversi azionisti hanno espresso sui social media la propria opposizione al decimo piano di opzioni per i dirigenti di Metaplanet, concepito per rappresentare il 20% delle azioni su base completamente diluita e ampliato automaticamente quando la società emetteva nuove azioni per finanziare l’accumulo di Bitcoin (BTC).

Il CEO di Bitcoin Magazine, David Bailey, ha difeso il modello azionario per i dirigenti di Metaplanet, affermando che assegnare al team il 20% della struttura azionaria nell’arco di cinque anni «non è una cifra folle» e che la sua società ha investito in Metaplanet fin dal «giorno zero», in un post pubblicato martedì su X.

Fonte: David Bailey

Alcuni azionisti stanno ora chiedendo a Metaplanet di annullare le ulteriori 273 milioni di azioni create dalle modifiche e di garantire maggiore trasparenza sulle decisioni future. Metaplanet ha dichiarato di aver congelato il piano a 319,5 milioni di azioni il 18 agosto, ma i critici sostengono che ciò abbia amplificato la diluizione per gli azionisti esistenti, poiché il piano è passato da 46 milioni di azioni a 319,5 milioni.

L’azionista pseudonimo di Metaplanet Bitcoin Pharaoh ha affermato che Bailey ha beneficiato personalmente delle opzioni azionarie di Metaplanet e ha ricevuto 300.000 opzioni con un prezzo di esercizio di 105 yen giapponesi, quando il titolo era scambiato a 510 yen, come compenso per il suo ruolo di consulente strategico del consiglio di amministrazione di Metaplanet.

«Confrontando il piano con quanto hanno contribuito gli azionisti, il taglio è del 26% dei bitcoin: ogni quattro monete acquistate con il denaro degli azionisti, una è stata presa dal management», ha scritto Bitcoin Pharaoh in una risposta pubblicata mercoledì su X a Bailey.

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Il CEO di Metaplanet affronta i legami con MMXX

Il CEO di Metaplanet, Simon Gerovich, si è impegnato a riesaminare le politiche di governance e remunerazione della società e ha cercato di prendere le distanze dall’azionista di Metaplanet MMXX Ventures, spiegando di essere un azionista significativo ma non di maggioranza della società madre di MMXX e di non ricoprire alcun ruolo esecutivo.

«Continuiamo a riesaminare le nostre politiche di governance e remunerazione e condivideremo eventuali aggiornamenti quando il lavoro sarà completato», ha scritto Gerovich in un post pubblicato domenica su X.

Il 31 agosto, Metaplanet ha rivelato che il suo CEO aveva esercitato 92.000 azioni dal decimo piano di opzioni per i dirigenti.

Matthew Sigel, responsabile della ricerca sugli asset digitali di VanEck, ha affermato che Metaplanet dovrebbe «congelare» ulteriori diritti di esercizio del decimo piano di opzioni, fare in modo che i titolari rinuncino volontariamente ai diritti eccedenti e valutare ulteriori opzioni relative alle azioni già esercitate.

«Infine, sostituire la Serie 10 con un piano di incentivazione quinquennale approvato dagli azionisti e legato principalmente ai BTC per azione su base completamente diluita», ha scritto Sigel in un post pubblicato mercoledì su X.

In un avviso del 18 agosto, Metaplanet ha riconosciuto che la decisione di ampliare il piano azionario «amplifica la diluizione sostenuta dagli azionisti esistenti».

Cointelegraph ha chiesto a Metaplanet se prenderebbe in considerazione il congelamento delle azioni rimanenti nel piano per i dirigenti.

Prezzo delle azioni Metaplanet, grafico a cinque giorni. Fonte: Yahoo Finance

Le azioni di Metaplanet hanno chiuso in rialzo nelle contrattazioni di mercoledì a Tokyo, riducendo il calo sui cinque giorni a circa il 16,3%, secondo Yahoo Finance.

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