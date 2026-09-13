Passaporti, selfie e cronologie delle transazioni finanziarie di alcuni clienti sono stati rivelati a un truffatore che utilizzava il dominio di un’agenzia governativa.

La società fintech e bancaria Revolut ha divulgato dati sensibili dei clienti, comprese copie di passaporti, selfie per la verifica dell’identità e cronologie complete delle transazioni, dopo aver ricevuto una richiesta fraudolenta che sembrava provenire da un’agenzia governativa.

Secondo International Cyber Digest, che ha pubblicato un post su X, le richieste di informazioni sui clienti inviate da un dominio email legittimo di un’agenzia governativa hanno superato i controlli di autenticazione di Revolut. In seguito, Revolut ha concluso che non erano autentiche e venerdì ha informato i clienti i cui dati erano stati compromessi.

Un portavoce della società ha dichiarato sabato a Cointelegraph che «Revolut ha recentemente identificato una sofisticata truffa esterna di impersonificazione, nella quale una terza parte non autorizzata ha utilizzato l’indirizzo email di un dominio legittimo di un’agenzia governativa per presentare richieste fraudolente di informazioni».

Il portavoce ha aggiunto che, dopo aver rilevato l’accaduto, Revolut ha bloccato l’indirizzo e avvisato l’agenzia governativa interessata. Ha inoltre informato le autorità preposte all’applicazione della legge e le autorità di regolamentazione finanziaria.

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«I sistemi di Revolut e i fondi dei clienti non sono stati interessati. Abbiamo contattato direttamente il numero limitato di persone coinvolte per informarle e offrire supporto», ha dichiarato il portavoce.

Secondo quanto riferito, il detective crypto ZachXBT ha affermato di ritenere che l’incidente fosse limitato per dimensioni e mirasse a utenti con un patrimonio netto elevato.

L’incidente ha suscitato scalpore su X, dove alcuni utenti hanno criticato il sistema vigente di condivisione obbligatoria delle informazioni. Marc Zeller ha scritto di essersi svegliato scoprendo che tutti i suoi dati erano stati divulgati da Revolut, aggiungendo: «Un chiaro promemoria del fatto che il KYC non ha prodotto vantaggi significativi e ha messo molti in pericolo».

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