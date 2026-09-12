Ben Delo, un miliardario britannico delle criptovalute, ha donato 36 milioni di sterline (49 milioni di dollari) al partito Reform UK di Nigel Farage: secondo quanto riportato sabato dall’agenzia DPA e da altri media, si tratta della più grande donazione mai effettuata a un partito politico britannico.

Delo, che ha cofondato l’exchange di criptovalute BitMEX, ha dichiarato di aver donato il denaro per garantire una «competizione equa» alle urne.

Farage ha dichiarato: «Sono onorato e profondamente grato che Ben Delo abbia dimostrato una tale fiducia in Reform. … Ben sa che siamo l’unico partito in grado di risollevare il Paese e invertire il declino della Gran Bretagna».

In precedenza, Delo era stato il secondo maggiore donatore di Reform UK, dopo il miliardario Christopher Harborne, che lo scorso agosto aveva donato 9 milioni di sterline al partito.

Il mese scorso Cointelegraph ha riferito che Farage era sotto inchiesta dopo aver ricevuto donazioni e regali per un valore di milioni di dollari da due figure legate al settore delle criptovalute: Harborne e George Cottrell.

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Il parlamentare britannico si è dimesso dal suo incarico di membro del Parlamento a luglio, nel pieno dello scandalo legato alle criptovalute, innescando una controversa elezione suppletiva che Farage ha vinto con il 63% dei voti, davanti al candidato satirico Count Binface.

I contributi legati al settore delle criptovalute hanno sollevato interrogativi tra molti parlamentari sull’influenza degli asset digitali sulla politica britannica.

A luglio, secondo quanto riferito, i parlamentari laburisti stavano valutando se rendere permanente la moratoria sulle donazioni in criptovalute annunciata a marzo, in attesa dell’approvazione di una legge, in risposta a quelli che Farage aveva definito «regali» da parte di Harborne e Cottrell.

Il quotidiano The Telegraph ha riferito che la donazione di 36 milioni di sterline rappresentava 1 milione di sterline al mese fino alle elezioni generali del 2029, ma Delo ha effettuato l’intero pagamento in anticipo per impedirne il blocco.

Cointelegraph aveva già riferito che Delo era uno dei tre cofondatori di BitMEX che si erano dichiarati colpevoli di accuse federali negli Stati Uniti relative a violazioni del Bank Secrecy Act.

Sebbene nel 2022 abbia accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari, Delo non ha scontato una pena detentiva. Lui e i suoi colleghi Arthur Hayes e Samuel Reed hanno ricevuto la grazia dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel marzo 2025.

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