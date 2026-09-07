I procuratori polacchi hanno incriminato Romana Ż. per reati di criminalità organizzata e appropriazione indebita riguardanti 2,1 milioni di dollari in fondi degli utenti di Zondacrypto.

I procuratori polacchi che indagano sull’exchange di criptovalute Zondacrypto hanno formalmente accusato una persona identificata come Roman Ż. di aver partecipato a un gruppo criminale organizzato e di essersi presumibilmente appropriata di 7,8 milioni di zloty (2,1 milioni di dollari) di fondi degli utenti.

I procuratori hanno inoltre chiesto al Tribunale distrettuale di Katowice-Wschód di disporre la custodia cautelare dell'indagata, citando il timore che potesse fuggire o interferire con le indagini, secondo un' annuncio ufficiale di lunedì.

Romana Ż. è stata arrestata il 5 settembre per il timore che potesse fuggire ed è stata successivamente interrogata dai procuratori. L'indagata ha respinto le accuse e ha rilasciato una dichiarazione, secondo l'Ufficio del procuratore nazionale polacco.

I procuratori sostengono che Romana Ż. abbia agito con altre persone per appropriarsi indebitamente dei fondi affidati all'exchange, apportando modifiche non autorizzate ai registri informatici e interferendo con l'elaborazione e la trasmissione dei dati dell'exchange.

Le accuse arrivano dopo che altri tre soggetti, arrestati il 2 settembre, sono stati incriminati nell'ambito dell'indagine per accuse tra cui riciclaggio di denaro, appropriazione indebita di beni della società e partecipazione a un gruppo criminale organizzato. Un tribunale polacco ha disposto per tutti e tre la custodia cautelare fino a tre mesi.

Come riportato in precedenza da Cointelegraph, i procuratori hanno stimato le perdite collegate a Zondacrypto in non meno di 350 milioni di zloty. A luglio, l'indagine è stata inoltre unita a un'inchiesta sulla scomparsa, nel 2022, di Sylwester Suszek, fondatore di BitBay, in seguito ribattezzata Zondacrypto.

L'operatore estone di Zondacrypto, BB Trade Estonia, è stato dichiarato fallito ad agosto; la prima riunione dei creditori è prevista per il 17 settembre.

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