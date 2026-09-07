L’aggressore della terza ondata di Coldcard sposta il 45% dei Bitcoin rubati

Galaxy ha dichiarato che l’82% dei Bitcoin rubati in tutti gli attacchi a Coldcard rimane negli indirizzi originali, mentre il 18% è stato spostato apparentemente per finalità di riciclaggio.

Secondo Galaxy Research, l’autore dell’exploit alla base della terza ondata dell’hack del wallet Coldcard ha spostato circa il 45% del bottino in Bitcoin (BTC), instradando i fondi attraverso THORChain o verso transazioni CoinJoin.

In un aggiornamento di lunedì, Galaxy ha dichiarato che l’autore dell’exploit ha iniziato a spostare i fondi su Ethereum attraverso THORChain il 2 settembre. Gli ultimi movimenti hanno inviato Bitcoin in round CoinJoin, che combinano i pagamenti di più utenti in un’unica transazione per rendere i fondi più difficili da tracciare.

Galaxy ha dichiarato che l’autore dell’exploit della terza ondata aveva creato 293 vault multisig due-su-due per custodire le monete delle vittime e stava spostando i fondi dai vault più grandi in ordine decrescente di dimensioni. I fondi degli 11 vault più grandi sono ormai stati spostati.

Le transazioni hanno aiutato Galaxy a identificare un vault precedentemente sconosciuto che, secondo la società, probabilmente conteneva i fondi di un’altra vittima di Coldcard, sebbene la causa di quella perdita sia rimasta non confermata.

In tutte le ondate dell’exploit di Coldcard, circa l’82% dei Bitcoin rubati rimane negli indirizzi originali controllati dall’aggressore, mentre il 18% è stato spostato, apparentemente per finalità di riciclaggio, ha dichiarato Galaxy.

L’ exploit di Coldcard è al terzo posto tra gli exploit più ingenti finora nel 2026, dietro all’ hack da 293 milioni di dollari di Kelp DAO e all’hack del protocollo Drift da 280 milioni di dollari, secondo DefiLlama.

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