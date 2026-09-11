La sezione sull’etica è rimasta in gran parte invariata, nonostante fosse uno dei principali punti controversi in vista di un voto cruciale al Senato.

Una versione rivista del CLARITY Act incaricherebbe le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti di stabilire se le persone o i gruppi che controllano «protocolli di trading della finanza non decentralizzata» debbano rispettare i requisiti in materia di titoli, materie prime e antiriciclaggio (AML).

Il testo rivisto, pubblicato sul sito della senatrice Cynthia Lummis, definisce tale protocollo come uno la cui funzionalità, operatività o regole possono essere modificate sostanzialmente da una persona o da un gruppo coordinato. La definizione comprende anche i protocolli i cui controllori possono limitare gli utenti o le cui transazioni non sono disciplinate esclusivamente da codice trasparente e prestabilito.

In base alla proposta, la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) svilupperebbero norme basate sull’attività relative a registrazione, condotta, divulgazione, conservazione dei registri e supervisione. Nel frattempo, il Tesoro stabilirebbe come gli obblighi esistenti previsti dal Bank Secrecy Act si applichino ai controllori interessati.

Il disegno di legge specifica che il software e i sistemi di registro distribuito non sarebbero tenuti a registrarsi in quanto tali. Afferma inoltre che la partecipazione a un consiglio per la risposta agli incidenti o per la sicurezza non costituirebbe, di per sé, una prova del controllo su un protocollo.

Il testo rivisto è arrivato prima di un voto procedurale al Senato programmato per il 15 settembre. Il provvedimento richiede 60 voti per avanzare, il che significa che i repubblicani avranno bisogno del sostegno dei democratici, nonostante i disaccordi ancora in corso su etica, tutele antiriciclaggio e ricompense in stablecoin.

Il settore crypto sostiene il disegno di legge mentre la disputa sull’etica persiste

In una dichiarazione condivisa con Cointelegraph, il CEO del Crypto Council for Innovation Ji Hun Kim ha definito il voto di martedì un «momento cruciale» per gli asset digitali, l’innovazione e la leadership americana. Kim ha dichiarato a Cointelegraph che gli Stati Uniti hanno bisogno di un quadro normativo che combini la tutela dei consumatori con standard di condotta aziendale.

Giovedì, il CEO di Coinbase Brian Armstrong ha dichiarato alla CNBC che il CLARITY Act era «pronto per ricevere un voto favorevole». Ha affermato che le «questioni imprescindibili» sollevate in precedenza da Coinbase erano state risolte, mentre i negoziati sulle restrizioni etiche erano ancora in corso e sembravano vicini a una soluzione. Armstrong non ha specificato quali disposizioni fossero cambiate.

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Nonostante ciò, la sezione sull’etica del testo appena pubblicato è rimasta in gran parte invariata rispetto alla versione precedente, sebbene fosse uno dei principali punti controversi nei negoziati.

Il 20 agosto, il senatore democratico Ruben Gallego ha messo in guardia dal tenere un voto prima che i legislatori risolvessero le controversie relative all’etica e al rendimento delle stablecoin. «Un voto rapido porta a un risultato rapido, ma non sono sicuro che sia il risultato che volete», aveva dichiarato Gallego all’epoca.

Armstrong ha affermato che, se la legislazione non avanzerà, la SEC e la CFTC potrebbero invece procedere con la regolamentazione e con esenzioni per l’innovazione utilizzando la loro autorità esistente.

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