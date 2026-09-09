BitMart non rispetta la scadenza della roadmap e nomina un consulente finanziario

BitMart non ha fornito dati sugli asset né un calendario per i prelievi e lancerà un portale per raccogliere i feedback entro cinque giorni lavorativi, durante la revisione del consulente finanziario.

Mercoledì BitMart ha nominato Alvarez & Marsal suo consulente finanziario, proprio nel giorno della scadenza autoimposta del 9 settembre per fornire un aggiornamento, ma non ha pubblicato la roadmap di ristrutturazione e ripresa dell’attività che aveva dichiarato di stare sviluppando.

Secondo l’annuncio di mercoledì, Alvarez & Marsal collaborerà con i consulenti legali di BitMart per valutare gli asset dell’exchange, la sua posizione finanziaria, le questioni relative agli stakeholder e i possibili percorsi da seguire. La revisione prenderà in considerazione anche le proposte di terze parti non identificate, ha dichiarato BitMart su X.

BitMart ha dichiarato che attiverà entro cinque giorni lavorativi un portale web dedicato per raccogliere i feedback degli utenti sul suo piano d’azione e sulla direzione futura. Ha aggiunto che nelle tre settimane successive sarebbero seguiti ulteriori aggiornamenti sul processo di feedback e sul piano d’azione, su base progressiva.

Echo Base, che ha organizzato un comitato ad hoc dei creditori di BitMart, ha definito la nomina “il passo più incoraggiante compiuto da BitMart da luglio”.

“Quello che è arrivato è stata la nomina di un consulente e due nuove scadenze, senza alcuna indicazione sulle riserve, senza un inventario degli asset, senza una stima del recupero e senza un calendario dei prelievi”, ha dichiarato a Cointelegraph Roshan Dharia, CEO di Echo Base.

BitMart è stata sottoposta a esame per la sua posizione finanziaria e per la gestione degli asset dei clienti dall’annuncio del 26 luglio relativo alla cessazione graduale delle attività, dopo che gli utenti avevano segnalato ritardi nei prelievi.

Né BitMart né Alvarez & Marsal hanno risposto alle richieste di commento di Cointelegraph su questa storia.

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