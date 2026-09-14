L’FCA britannica valuta regole ad hoc ed esenzioni dai fondi per l’oro tokenizzato: FT
Secondo quanto riferito, partecipanti anonimi del settore hanno avvertito che l’incertezza sulle norme britanniche sui fondi potrebbe rallentare lo sviluppo dell’oro tokenizzato e limitare l’accesso degli investitori.
La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito starebbe valutando se i prodotti di oro tokenizzato debbano essere esentati da alcune norme sui fondi, nell’ambito di una più ampia iniziativa volta ad ampliare la tokenizzazione nei mercati all’ingrosso.
Secondo un rapporto del Financial Times, lunedì più tardi la FCA dovrebbe dichiarare che sta valutando un regime ad hoc per l’oro tokenizzato o per le materie prime tokenizzate, insieme alla Bank of England e al HM Treasury.
L’FCA dovrebbe dichiarare che la tokenizzazione potrebbe rendere l’oro più facile da suddividere e trasferire nei mercati digitali, consentendo potenzialmente di utilizzare una quota maggiore delle riserve auree di Londra come garanzia nelle transazioni finanziarie.
Secondo il FT, partecipanti anonimi del settore hanno avvertito l’FCA che l’incertezza riguardo al fatto che i prodotti di oro tokenizzato rientrino nelle norme britanniche sui regimi di investimento collettivo o sui fondi di investimento alternativi potrebbe rallentarne lo sviluppo e limitare l’accesso per alcuni investitori.
Il FT ha riferito che l’FCA non ha preso alcuna decisione definitiva.
Le proposte arrivano mentre i regolatori britannici spingono per ampliare la tokenizzazione nei mercati all’ingrosso. Secondo il FT, anche la Bank of England sta valutando se gli asset tokenizzati, incluse le stablecoin, possano diventare garanzie idonee nell’ambito del suo Sterling Monetary Framework.
Londra rimane il principale mercato mondiale dell’oro over-the-counter, rappresentando circa il 70% del volume nozionale globale degli scambi, secondo il World Gold Council.
Il Regno Unito sta inoltre sviluppando norme sulle stablecoin e testando l’interoperabilità della sterlina digitale nei pagamenti transfrontalieri.
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