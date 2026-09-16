Adrian Wall, direttore esecutivo della Digital Sovereignty Alliance, ha dichiarato che i senatori di entrambi i partiti stanno valutando un altro tentativo di portare avanti il disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute prima della fine dell’attuale Congresso.

Secondo Adrian Wall, direttore esecutivo della Digital Sovereignty Alliance, il CLARITY Act potrebbe avere un’altra possibilità in Congresso durante la sessione successiva alle elezioni del Congresso uscente, nonostante questa settimana non sia riuscito ad avanzare al Senato.

Wall ha dichiarato mercoledì di aver parlato direttamente con senatori di entrambi i partiti, che stanno valutando un altro tentativo di portare avanti la normativa sulla struttura del mercato delle criptovalute prima della fine dell’attuale Congresso.

«C’è la volontà di portare avanti questo provvedimento anche durante il periodo del Congresso uscente», ha dichiarato Wall durante il programma Chain Reaction di Cointelegraph su X. «È facile? No. Sarà molto complicato. È un tentativo con poche probabilità di successo».

Ha aggiunto di aver appreso questa possibilità dai senatori, non dallo staff del Congresso.

«L’ho sentito direttamente dai senatori di entrambi gli schieramenti [...] che hanno detto di avere una strategia per coinvolgere l’altra parte e vedere se c’è un’ultima possibilità di riuscirci», ha dichiarato Wall.

Adrian Wall discute del CLARITY Act su Chain Reaction. Fonte: Chain Reaction di Cointelegraph

I commenti seguono il fallito voto procedurale del Senato di martedì, che ha lasciato il CLARITY Act al di sotto dei 60 voti necessari per procedere.

Wall ha descritto il voto di martedì come un «duro colpo», ma ha affermato che non si tratta necessariamente della fine della proposta di legge. Se un altro tentativo durante la sessione del Congresso uscente dovesse fallire, ha detto che il Congresso successivo potrebbe «riprendere in mano la penna» per la normativa sulla struttura del mercato delle criptovalute.

La Digital Sovereignty Alliance è un gruppo senza scopo di lucro che svolge attività di advocacy e collabora con legislatori e autorità di regolamentazione sulle politiche relative agli asset digitali.

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