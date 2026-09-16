La Financial Conduct Authority del Regno Unito ha pubblicato le linee guida definitive che chiariscono quando le attività legate alle criptovalute potrebbero richiedere un’autorizzazione nell’ambito dell’imminente regime normativo del Paese.

Le linee guida riguardano attività come l’emissione di stablecoin qualificate, la gestione di piattaforme di trading di criptovalute, la negoziazione e l’organizzazione di transazioni, la custodia di cryptoasset e l’organizzazione dello staking di criptovalute. Il loro obiettivo è aiutare le aziende a determinare se le loro attività rientrano nel perimetro normativo e quali autorizzazioni saranno necessarie per operare secondo il nuovo quadro.

Le registrazioni e le autorizzazioni esistenti non saranno convertite automaticamente nell’ambito del nuovo regime; pertanto, le aziende dovranno stabilire se necessitano dell’autorizzazione della FCA o di una modifica dell’autorizzazione.

Aziende interessate dalle nuove linee guida della FCA sull’autorizzazione delle criptovalute. Fonte: Financial Conduct Authority

«Prepararsi alla regolamentazione inizia con la comprensione di come il regime si applica alla propria attività», ha dichiarato David Geale, direttore esecutivo della FCA per consumatori, pagamenti e concorrenza. «Queste linee guida forniscono alle aziende la chiarezza che hanno richiesto, permettendo loro di prepararsi con fiducia».

La FCA aprirà la procedura per le domande il 30 settembre, con una scadenza fissata al 28 febbraio 2027 per le aziende che intendono avvalersi di accordi transitori prima dell’entrata in vigore del nuovo regime il 25 ottobre 2027. L’autorità di regolamentazione prevede inoltre di avviare una consultazione su ulteriori modifiche alle proprie linee guida sul perimetro normativo entro la fine dell’anno.

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Il quadro normativo britannico per le criptovalute prende forma

Le più recenti linee guida della FCA arrivano mentre il Regno Unito procede verso l’attuazione di un quadro normativo più ampio per gli asset digitali.

Il Parlamento ha approvato a febbraio le normative che hanno fatto rientrare le criptovalute nell’ambito di competenza normativa della FCA, mentre l’autorità di regolamentazione ha finalizzato a giugno un pacchetto di norme e orientamenti.

La scorsa settimana, la Camera dei Lord ha votato 194–138 a favore dell’aggiunta di un emendamento al Financial Services and Markets Bill, che impone al Tesoro di elaborare una strategia per gli asset digitali riguardante cryptoasset, stablecoin, titoli tokenizzati e infrastrutture finanziarie digitali entro 12 mesi dalla trasformazione del disegno di legge in legge.

La FCA ha inoltre portato avanti il proprio lavoro sugli asset tokenizzati. Lunedì, l’autorità ha chiesto un parere sull’eventuale esenzione di alcuni prodotti in oro tokenizzati dalle norme britanniche sui fondi, mentre la FCA e la Bank of England hanno dichiarato di voler pubblicare entro la fine dell’anno una tabella di marcia per la tokenizzazione nei mercati finanziari all’ingrosso.

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